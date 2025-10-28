Antena 3 LogoAntena3
El producto del súper que le encanta a Jorge Fernández: “Me parece un regalazo”

El panel ‘Un día eres joven y al otro…’ ha desencadenado alguna que otra confesión en La ruleta de la suerte.

Hay paneles que dan mucho que hablar en La ruleta de la suerte. Este ha sido el caso del panel ‘Un día eres joven y al otro…’ Y es que hay cosas que inevitablemente llegan con la edad, para todos y sin darnos cuenta de ello.

En esta ocasión se trata de un producto que encontramos siempre en el súper y que Jorge Fernández ha confesado que “le parece un regalazo”.

¿Perfume? ¿artículos de higiene? ¿un alimento o un capricho? ¿Qué crees que le encantaría a nuestro presentador? Seguro que a ti también te encantaría que te lo regalasen. ¡Descubre de qué se trata en el vídeo!

Desnudos IA

El nuevo delito de moda: difundir imágenes íntimas de menores generadas con Inteligencia Artificial

Ingeniero de Caminos, sobre otra DANA

Un ingeniero de caminos alerta del riesgo a que se repita la tragedia de la DANA: las medidas anunciadas y no aplicadas

Amelia Bono

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de Amelia Bono, la hija mayor de José Bono

“¿Puerta grande o enfermería?” Jorge Fernández bromea sobre la jugada de Rubén
Luis Ignacio Irigoyen, Impuesto Donaciones
Impuestos

¿Sabes dónde paga más impuestos un padre por donarle dinero a su hijo?: "Hasta mil veces más"

Jorge Fernández, indignado por perder el turno con 1.900 euros: “¡Pero Rubén, por Dios!”
Jorge Fernández, indignado por perder el turno con 1.900 euros: “¡Pero Rubén, por Dios!”

Al presentador no le ha dado ni tiempo a avisar a Rubén antes de que volviese a tirar de La ruleta.

Dani Alves el predicador.
Nueva faceta

La promesa de Dani Alves en la cárcel que le ha convertido en predicador cristiano: "Al tercer día ya estaba pidiendo una biblia"

Dani Alves ha rehecho su vida tras su paso por la cárcel. Combina su faceta de padre junto a su mujer Joana Sanz con una nueva ocupación: la de predicador cristiano.

El producto del súper que le encanta a Jorge Fernández: “Me parece un regalazo”

Karlos Arguiñano: bacalao fresco con espinacas, una receta sencilla que alimenta por dentro y por fuera

Karlos Arguiñano elabora puerros a la carbonara: "Una receta muy bonita, rica y fácil de hacer"

