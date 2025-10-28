Mejores momentos | 28 de octubre
El producto del súper que le encanta a Jorge Fernández: “Me parece un regalazo”
El panel ‘Un día eres joven y al otro…’ ha desencadenado alguna que otra confesión en La ruleta de la suerte.
Hay paneles que dan mucho que hablar en La ruleta de la suerte. Este ha sido el caso del panel ‘Un día eres joven y al otro…’ Y es que hay cosas que inevitablemente llegan con la edad, para todos y sin darnos cuenta de ello.
En esta ocasión se trata de un producto que encontramos siempre en el súper y que Jorge Fernández ha confesado que “le parece un regalazo”.
¿Perfume? ¿artículos de higiene? ¿un alimento o un capricho? ¿Qué crees que le encantaría a nuestro presentador? Seguro que a ti también te encantaría que te lo regalasen. ¡Descubre de qué se trata en el vídeo!
