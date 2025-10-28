Antena 3 LogoAntena3
¿Quién es Joaquina? La ganadora de un Grammy Latino llega a La Voz como asesora de Malú

La artista venezolana llega al programa tras su éxito internacional, Joaquina ha sido seleccionada como una de las artistas emergentes con más talento del panorama musical.

¿Quién es Joaquina? La ganadora de un Grammy Latino llega a La Voz como asesora de Malú

Julio Gil López
Publicado:

Joaquina es una de esas personas que desprenden música por cada poro de su cuerpo. A los cuatro años, la cantante y compositora empezó a tocar el violín para continuar con clases de canto, guitarra y danza a la temprana edad de ocho años. Fue entonces cuando comenzó su carrera musical, compuso su primera canción y desde entonces no ha dejado de crecer.

A sus 21 años, Joaquina ha sido galardonada con infinidad de premios, el más destacado fue el Latin GrammyMejor Nueva Artista’ en 2023. Su estilo pop con influencias del folk rock ha dejado a todos estupefactos. Su incursión en el mundo musical ha tenido momentos muy memorables, como su interpretación junto a Andrea Bocelli en el Hyde Park Londres delante de 30.000 personas.

Su álbum “Al Romper la Burbuja” rompió todos los techos posibles, alcanzando metas impensables. Éxito que le valió para hacer un tour en este 2025 por varios países de América y en España.

La cantautora venezolana se unirá al equipo de Malú como asesora, una dupla que puede funcionar a la perfección por lo disruptivas que son ambas artistas. Sus estilos tienen mucho en común y la precocidad de ambas en sus carreras musicales también funcionará como nexo.

Su primera experiencia en La Voz

La artista se estrenará en La Voz España de la mano de Malú para dar su visión musical y opinión a la madrileña en las siguientes fases del concurso.

La Gran Batalla y los Asaltos serán claves para dejar un equipo listo para los Directos. De los 14 artistas, este viernes tendrán que quedarse con 7, una criba que a Malú siempre le cuesta enfrentarse.

Wilma, talent de La Voz

“Has hecho cosas brutales”: Wilma recibe una segunda oportunidad en La Voz

¿Quién es Joaquina? La ganadora de un Grammy Latino llega a La Voz como asesora de Malú

¿Quién es Joaquina? La ganadora de un Grammy Latino llega a La Voz como asesora de Malú

