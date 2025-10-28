Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Turquía registra un terremoto de magnitud 6,1 y activa el plan de respuesta de desastres

El fuerte temblor ha alcanzado la magnitud 6,1 en la escala Richter y se ha registrado al oeste del país.

Laura Simón
Publicado:

Las autoridades turcas han registrado un terremoto de magnitud 6,1 en la escala Richter en la provincia de Balikersir, en el oeste de Turquía, sin que haya información por el momento de víctimas ni daños.

La agencia de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD) ha indicado que el seísmo ha tenido lugar a las 22.48 hora local (20.48 hora peninsular española). El epicentro ha estado situado en la localidad de Sindirgi, a unos seis kilómetros de profundidad. También se ha sentido en las ciudades de Manisa, Usak, Bursa y la costera Esmirna.

Activado el plan de respuesta de desastres

Tras el terremoto, se ha activado el plan de respuesta de desastres y los servicios de emergencias están inspeccionando las zonas afectadas. "Estamos monitorizando la evolución de la situación", ha anunciado la agencia.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha trasladado sus pensamientos a los ciudadanos afectados por el temblor ocurrido en Sindirgi y que se ha sentido en las provincias circundantes. "Nuestras unidades, especialmente la AFAD, están realizando minuciosas investigaciones de campo", ha aseverado.

Terremoto en Turquía.

