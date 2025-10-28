Susana Díaz (PSOE) arremete contra María Guardiola (PP): "Con Vox se tragó un sapo con pelo"

La presidenta de Extremadura María Guardiola ha adelantado las elecciones en Extremadura al 21 de diciembre tras no ser capaz de conseguir apoyo del PSOE ni de Vox para aprobar sus presupuestos.

El diputado del PP Jaime de los Santos asegura que, aunque en el PSOE Ferraz impone a sus barones cómo actuar; en el PP la decisión de Guardiola y Azcón es propia y no proviene de la dirección del partido. Cree que el secretario general del PSOE en Andalucía, Miguel Ángel Gallardo, "bastante tiene con seguir en el banquillo e intentando engañar".

A María Guardiola la define como "una mujer valiente que dice que si estos señores le hacen la pinza y no van a aprobar unos presupuestos va a hacer lo que Sánchez lleva sin hacer desde que fue nombrado presidente del Gobierno". "¿Qué va a hacer si no le aprueban los presupuestos?", se pregunta. Añade que la del PP ha pedido tanto al PSOE como a Vox que retiren la enmienda a la totalidad, no han querido y "toma una decisión valiente que solo mira por los extremeños".

"Esta es la de 'Con Vox ni muerta' y a los 10 minutos... 'he descubierto que Vox mola'"

Para Susana Díaz Guardiola es la de "con Vox ni muerta y a los 10 minutos... he descubierto que me mola Vox y verás la que le queda con Vox". Cree que la imputación de Miguel Ángel Gallardo en la causa que juzga la contratación de David Sánchez "va a quedar en nada", aunque reconoce que este "no es su mejor momento". De Guardiola añade que con Vox "se tragó un sapo con pelo". "Yo he reconocido que los socialistas nos hemos comido sapos pero no me digáis que Guardiola no fue la de 'yo con Vox nunca y a los 10 minutos lo que haga falta con Vox'. Lo vio toda España y hasta el jefe de Gabinete le dimitió".

La periodista Carmen Morodo cree que la política no puede sostener todo en la base del interés de partido. "Si no hay presupuestos se convocan elecciones, eso debe valer para todo". Destaca que hay "elementos que tienen que tener un común denominador en todas las baronías del PP si quieren que nos creamos los ciudadanos esto de la regeneración democrática".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.