“Hoy no ha sido tu gran actuación”: Malú se sincera con esta talent que no pasa las Audiciones
Judit ha interpretado ‘Holding out of a Hero’ de Bonnie Tyler en el escenario sin convencer a los coaches.
La potencia de Bonnie Tyler sonó en La Voz de la mano de Judit, que decidió debutar con uno de los temas más exigentes del repertorio internacional: ‘Holding Out for a Hero’. Su actuación fue intensa y llena de fuerza, pero la dificultad de la canción jugó en su contra.
Los coaches siguieron atentos a cada nota, aunque finalmente ninguno giró su silla. Al terminar, Malú tomó la palabra para explicar por qué: “Ha habido un poco de descontrol en una parte de afinación”, señaló con sinceridad.
La coach, sin embargo, quiso reconocer su esfuerzo y valentía: “Eres una gran cantante y has pasado un casting de mucha gente”. Y concluyó con un mensaje claro: “Hoy no ha sido tu gran actuación y lo sabes”.
A pesar del resultado, Judit dejó huella por su coraje y por atreverse a enfrentarse a un clásico que pocos se atreven a interpretar en las Audiciones a ciegas.
