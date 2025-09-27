“Hoy no ha sido tu gran actuación”: Malú se sincera con esta talent que no pasa las Audiciones

La potencia de Bonnie Tyler sonó en La Voz de la mano de Judit, que decidió debutar con uno de los temas más exigentes del repertorio internacional: ‘Holding Out for a Hero’. Su actuación fue intensa y llena de fuerza, pero la dificultad de la canción jugó en su contra.

Los coaches siguieron atentos a cada nota, aunque finalmente ninguno giró su silla. Al terminar, Malú tomó la palabra para explicar por qué: “Ha habido un poco de descontrol en una parte de afinación”, señaló con sinceridad.

La coach, sin embargo, quiso reconocer su esfuerzo y valentía: “Eres una gran cantante y has pasado un casting de mucha gente”. Y concluyó con un mensaje claro: “Hoy no ha sido tu gran actuación y lo sabes”.

A pesar del resultado, Judit dejó huella por su coraje y por atreverse a enfrentarse a un clásico que pocos se atreven a interpretar en las Audiciones a ciegas.