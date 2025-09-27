Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actuación | Audiciones

“Hoy no ha sido tu gran actuación”: Malú se sincera con esta talent que no pasa las Audiciones

Judit ha interpretado ‘Holding out of a Hero’ de Bonnie Tyler en el escenario sin convencer a los coaches.

Judit, talent de La Voz

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

La potencia de Bonnie Tyler sonó en La Voz de la mano de Judit, que decidió debutar con uno de los temas más exigentes del repertorio internacional: ‘Holding Out for a Hero’. Su actuación fue intensa y llena de fuerza, pero la dificultad de la canción jugó en su contra.

Los coaches siguieron atentos a cada nota, aunque finalmente ninguno giró su silla. Al terminar, Malú tomó la palabra para explicar por qué: “Ha habido un poco de descontrol en una parte de afinación”, señaló con sinceridad.

La coach, sin embargo, quiso reconocer su esfuerzo y valentía: “Eres una gran cantante y has pasado un casting de mucha gente”. Y concluyó con un mensaje claro: “Hoy no ha sido tu gran actuación y lo sabes”.

A pesar del resultado, Judit dejó huella por su coraje y por atreverse a enfrentarse a un clásico que pocos se atreven a interpretar en las Audiciones a ciegas.

Malú, coach de La Voz

En directo, segunda noche de Audiciones a ciegas de La Voz: una talent sorprende a su madre

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Judit, talent de La Voz

“Hoy no ha sido tu gran actuación”: Malú se sincera con esta talent que no pasa las Audiciones

Nando, talent de La Voz

Nando derrocha estilo en una actuación perfecta en La Voz: “Falta solo emoción”

Nayo, talent de La Voz

Nayo llega a La Voz tras pasar por La Voz Francia y emociona con ‘Clown’

Evelyn, talent de La Voz
Actuación | Audiciones

Esta talent rechaza a Sebastián Yatra por Pablo López tras conquistarles con ‘Creep’

Malú, coach de La Voz
Mejores momentos | Audiciones

Los coaches aplauden la decisión de Malú tras escuchar a esta talent: “Es muy injusto”

Audrey, talent de La Voz
Actuación | Audiciones

Ningún coach pulsó el botón durante esta actuación, pero sus caras lo decían todo

Audrey interpretó ‘Never Enough’ de Loren Allred en el escenario de La Voz sin lograr que alguno de los coaches pulsase el botón.

Juampi y Sebastían Yatra
Actuación | Audiciones

Sebastián Yatra le pide a este talent cantar juntos ‘Un año’: ¡así suenan sus voces!

El coach ha protagonizado un momento único al subirse al escenario con Juampi para cantar este tema tan especial.

Juampi, talent de La Voz

Desde Buenos Aires a La Voz: Juampi conquista con un tema de Pablo Alborán

Xexu, talent de La Voz

Xexu no cumple su sueño de entrar en La Voz: “Gracias por la valentía”

Javier, talent de La Voz

Javier emociona con ‘Te espero aquí’, pero un superbloqueo cambia su destino en La Voz

Publicidad