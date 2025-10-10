La declaración del asesino de su yerno en Lleida evidencia una venganza planeada: "Su intención era acabar con el resto de la familia"

Lleida continúa conmocionado ante el asesinato de un hombre de 78 años a su yerno. Hoy, conocemos todos los detalles de la declaración del asesino confeso.

El autor, que tendría un cuadro de depresión, habría planeado minuciosamente la muerte de su yerno. Tanto que llevaba la sábana con la que, después de disparar a su yerno, tapó su cuerpo en la calle.

Sin embargo, el asesino no solo ha confesado haber planeado su muerte, sino que su intención también era matar a su exmujer y su hija. "Estaba enfrentado con toda la familia", advierte Carlos Quílez.

El autor de los hechos habría acabado con la vida de su yerno porque supuestamente este no le dejaba ver a sus nietos. "Su exmujer se habría puesto de lado del matrimonio", señala nuestro colaborador.

Pese a que el hombre de 78 años está medicándose para tratar un cuadro de ansiedad, no presentaría problemas psiquiátricos que justificaran los hechos.