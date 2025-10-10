Antena 3 LogoAntena3
La declaración del asesino de su yerno en Lleida evidencia una venganza planeada: "Su intención era acabar con el resto de la familia"

Tras matar a tiros a su yerno en plena calle, conocemos en exclusiva la versión del autor del crimen, que no solo planeó el asesinato, sino que, además, pretendía ir a por el resto de miembros de la familia.

Lleida

Lleida continúa conmocionado ante el asesinato de un hombre de 78 años a su yerno. Hoy, conocemos todos los detalles de la declaración del asesino confeso.

Un hombre de 78 años mata a tiros a su yerno en plena calle: "Habrían reñido momentos antes"

El autor, que tendría un cuadro de depresión, habría planeado minuciosamente la muerte de su yerno. Tanto que llevaba la sábana con la que, después de disparar a su yerno, tapó su cuerpo en la calle.

Sin embargo, el asesino no solo ha confesado haber planeado su muerte, sino que su intención también era matar a su exmujer y su hija. "Estaba enfrentado con toda la familia", advierte Carlos Quílez.

El autor de los hechos habría acabado con la vida de su yerno porque supuestamente este no le dejaba ver a sus nietos. "Su exmujer se habría puesto de lado del matrimonio", señala nuestro colaborador.

Pese a que el hombre de 78 años está medicándose para tratar un cuadro de ansiedad, no presentaría problemas psiquiátricos que justificaran los hechos.

Lleida

La declaración del asesino de su yerno en Lleida evidencia una venganza planeada: "Su intención era acabar con el resto de la familia"

