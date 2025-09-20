Equipo Sebastián Yatra
Jonny y Oihan se convierten en los primeros talents del equipo de Sebastián Yatra
El artista colombiano estrenó su participación como coach de La Voz 2025 sumando dos talents con voces muy especiales: Jonny y Oihan.
Publicidad
Sebastián Yatra debutó en La Voz con la energía y cercanía que lo caracterizan. En la primera gala, consiguió dos artistas con voces muy especiales por las que no solo él apostó y por las que peleó hasta hacerse con ellas.
Jonny fue el protagonista del Llego y canto, la nueva mecánica del programa. Con los ojos vendados antes de llegar al escenario, y sin saber que iba a audicionar, interpretó ‘Yellow’ de Coldplay, sorprendiendo a todos y conquistando al público y los coaches.
Oihan, que ya había participado en La Voz Kids 2022, regresó para emocionar con ‘Skyfall’ de Adele. A pesar de un lapsus con la letra, su fuerza vocal y autenticidad lo llevaron al equipo de Yatra.
Con estos dos fichajes, Yatra inicia su camino en la edición de adultos con un equipo prometedor y lleno de energía.
Publicidad