Jonny y Oihan se convierten en los primeros talents del equipo de Sebastián Yatra

Sebastián Yatra debutó en La Voz con la energía y cercanía que lo caracterizan. En la primera gala, consiguió dos artistas con voces muy especiales por las que no solo él apostó y por las que peleó hasta hacerse con ellas.

Jonny fue el protagonista del Llego y canto, la nueva mecánica del programa. Con los ojos vendados antes de llegar al escenario, y sin saber que iba a audicionar, interpretó ‘Yellow’ de Coldplay, sorprendiendo a todos y conquistando al público y los coaches.

Oihan, que ya había participado en La Voz Kids 2022, regresó para emocionar con ‘Skyfall’ de Adele. A pesar de un lapsus con la letra, su fuerza vocal y autenticidad lo llevaron al equipo de Yatra.

Con estos dos fichajes, Yatra inicia su camino en la edición de adultos con un equipo prometedor y lleno de energía.