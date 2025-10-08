Contenido exclusivo
¿Se sabe esta canción de Pablo López? Sebastián Yatra se la juega en el ahorcado de La Voz
El coach colombiano se enfrentó al clásico juego del ahorcado tras las cámaras de La Voz y sorprendió a todos con su rapidez en algunas respuestas... ¡Hasta se animó a cantar!
Publicidad
El buen humor y la complicidad entre los coaches también se viven fuera del escenario. Tras las cámaras de La Voz, Sebastián Yatra protagonizó un divertido momento jugando al ahorcado, donde debía adivinar títulos de canciones, nombres y frases relacionadas con el programa.
El colombiano empezó fuerte acertando 'El patio', una de las canciones más conocidas de Pablo López, aunque tuvo que decir un par de letras antes par adivinarlo. Yatra no se detuvo ahí: también acertó el nombre real de Malú, sin pensarlo dos veces, demostrando lo bien que conoce a su compañera de programa.
La racha de aciertos continuó con 'Tu enemigo', tema que comparte Pablo López con Juanes, y que Yatra no solo reconoció… ¡sino que terminó cantando! El colombiano no pudo resistirse y se arrancó con unos versos... ¡Nos encanta!
Más Vídeos
- Este viernes, la emoción vuelve en una nueva noche de Audiciones de La Voz: “Esto para mí es un sueño”
- ¿Qué manía tienen antes de subirse al escenario? Los talents de La Voz nos dan las claves antes de su Audición
- Los momentos que nos han hecho temblar en la tercera gala de La Voz: ¡vota en el ranking por tu favorito!
¡Revive este momento en el vídeo de arriba!
Publicidad