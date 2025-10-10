Antena 3 LogoAntena3
Desalojados de un camping de Cartagena por las fuertes lluvias: "Hemos pasado miedo, parecía la calle un río"

La llegada de la DANA Alice pone en alerta a Murcia o Alicante, entre otros, dejando calles anegadas, incidencias en trenes y carreteras y la suspensión de las clases.

Desalojados

Gran parte de nuestro país se encuentra en alerta por lluvias torrenciales. Murcia o Alicante ya han extremado las precauciones ante la llegada de la DANA Alice y se espera que lo peor llegue el fin de semana.

Allí, las clases han sido suspendidas, mientras que se han producido decenas de desalojos e incidencias en los trenes. En Cartagena, las autoridades han desalojado el camping en el que se encontraban Encarni y Rosa.

"Hemos pasado miedo, parecía la calle un río", nos cuentan desde el gimnasio al que han sido trasladadas, "hemos tenido que pasar la noche aquí, nos ha venido a sacar la Guardia Civil.

El miedo inunda las calles y los vecinos recuerdan más que nunca la DANA de Valencia de hace un año: "Si no nos hubieran sacado, no sé lo que hubiera pasado". ¿Lograrán minimizar los riesgos ante el nuevo temporal?

