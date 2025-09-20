Dani, Linabel y Perla inauguran el equipo de Malú: así son sus primeros artistas

La coach madrileña comenzó la temporada pisando fuerte y demostró que va a luchar con todo por los mejores artistas. Aunque ha sufrido bloqueos y superbloqueos en esta primera gala, Malú sumó tres talentos muy distintos, pero con un denominador común: la emoción en el escenario.

Dani puso la piel de gallina con ‘Ángel caído’, tema compuesto por Pablo López para Malú, y provocó bloqueos y una intensa batalla entre coaches. Tras conseguir un pleno, el joven decidió irse al equipo de la madrileña.

Linabel conquistó con su fuerza vocal y sensibilidad flamenca, logrando que Malú no dudara en apretar el botón y pelear por su voz.

Perla cerró la gala con ‘Si antes te hubiera conocido’ de Karol G, dejando entrever una voz muy especial a pesar de los nervios que llamó la atención de Malú.

Un arranque imparable para Malú, que se convierte en una de las coaches con el equipo más completo tras la primera gala.