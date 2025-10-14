Las emociones se desbordan en las penúltimas Audiciones de La Voz: "Es una de las mejores cantantes que hemos escuchado"

Las Audiciones a ciegas de La Voz encaran su penúltima gala, una noche decisiva en la que los equipos están a punto de completarse y la emoción alcanza su punto más alto. Los coaches Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra vuelven al plató con la energía al máximo y preparados para girar sus sillas por las últimas grandes voces del país.

Esta nueva gala promete ser una de las más impactantes de la temporada, con actuaciones que pondrán a prueba la sensibilidad, la estrategia y las emociones de los coaches.

“Una de las mejores cantantes que hemos escuchado”, confesará Mika, impresionado por una de las interpretaciones más potentes de la noche. Pero el coach internacional irá aún más allá y no dudará en decirle a otro talent: “Eres una locura”, reflejando la intensidad y sorpresa que vive cada semana en su sillón rojo.

Mientras tanto, Malú sigue afinando su instinto musical para descubrir voces que la emocionen, Pablo López mantiene su búsqueda de artistas que le “remuevan por dentro” y Sebastián Yatra tiene claro que va a ganar la edición.

Con los equipos casi cerrados y los nervios a flor de piel, esta gala será decisiva para los coaches, que lucharán por las últimas voces capaces de cambiarlo todo. Este viernes, a las 22.00h en Antena 3.