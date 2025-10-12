Mejores momentos | Audiciones
La estrategia de Pablo López para quedarse con esta talent de La Voz: “No me dejes caer”
El talento de Nia provocó que el coach quisiese poner en práctica una estrategia que tenía en mente para quitarse competencia de encima.
Nia revolucionó el plató de La Voz con su actuación. Los cuatro coach se giraron al escucharla y no dudaron en apostar por su talento. Mika tenía pensado usar el megabloqueo para asegurarse a Nia en su equipo, pero Pablo López fue más rápido bloqueando a Yatra.
Al haber usado el botón del superbloqueo con un compañero, la opción de eliminar todas las opciones de golpe ya no estaba disponible para ninguno de los coaches. ¡Menuda rabia le dio a Mika ver que Pablo había fastidiado su plan!
Al ver que Yatra estaba intentando ganarse el cariño de la talent, Pablo López no dudó en levantarse y acercarse al escenario para abrazarla y explicarle a Nia por qué había bloqueado a su compañero.
Pablo reconoció haber usado una estrategia porque tenía claro que quería a Nia en su equipo y vio la oportunidad perfecta de quitarse competencia de encima. ¡Revive este momento en el vídeo de arriba!
