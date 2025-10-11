Antena 3 LogoAntena3
Pablo López, a Malú: “Escribí esa canción desde la emoción de que fueras a cantarla”

El malagueño ha contado en La Voz la historia de ‘Vuelvo a verte’, una de las canciones más especiales de la carrera de Malú.

Celia Gil
Publicado:

La noche de La Voz vivió uno de sus momentos más emotivos y divertidos de la temporada. Victoria consiguió un pleno con su interpretación de ‘Deshazte de mí’, cumpliendo su sueño de estar en el programa.

Pero la magia no terminó ahí: tras elegir a Malú como su coach, la artista le propuso cantar juntas ‘Vuelvo a verte’, con Pablo López acompañando al piano.

La interpretación fue pura emoción y complicidad. ‘Vuelvo a verte’, escrita por Pablo López e interpretada por Malú junto a Pablo Alborán, sonó más especial que nunca.

Al terminar, Malú recordó aquel momento en el que la canción cambió su vida: “Qué bonita canción que hice ese día”, comentó entre risas y bromeaba: “Estuve una tarde para escribirla, miré al perro y dije: es que vuelvo a verte otra vez”.

La anécdota provocó las carcajadas de los coaches, especialmente de Mika, que llegó a creerse la historia de Malú.

Fue entonces cuando Pablo desveló la verdad: “Yo me emocioné tanto cuando me dijeron que había una posibilidad remota de que ella escuchara una canción mía... Estaba tumbado en la cama de un piso de estudiantes en Granada, y me dijeron que tenía que entregarla esa noche. La escribí desde la emoción de que fueras a cantar una canción mía”.

Malú se levantó y le dio un abrazo enorme. Entre risas y recuerdos, ambos coaches revivieron ese inicio de amistad y complicidad que los une desde hace años.

Talent de La Voz

¿Qué manía tienen antes de subirse al escenario? Los talents de La Voz nos dan las claves antes de su Audición

