Pablo López, a Malú: “Escribí esa canción desde la emoción de que fueras a cantarla”

La noche de La Voz vivió uno de sus momentos más emotivos y divertidos de la temporada. Victoria consiguió un pleno con su interpretación de ‘Deshazte de mí’, cumpliendo su sueño de estar en el programa.

Pero la magia no terminó ahí: tras elegir a Malú como su coach, la artista le propuso cantar juntas ‘Vuelvo a verte’, con Pablo López acompañando al piano.

La interpretación fue pura emoción y complicidad. ‘Vuelvo a verte’, escrita por Pablo López e interpretada por Malú junto a Pablo Alborán, sonó más especial que nunca.

Al terminar, Malú recordó aquel momento en el que la canción cambió su vida: “Qué bonita canción que hice ese día”, comentó entre risas y bromeaba: “Estuve una tarde para escribirla, miré al perro y dije: es que vuelvo a verte otra vez”.

La anécdota provocó las carcajadas de los coaches, especialmente de Mika, que llegó a creerse la historia de Malú.

Fue entonces cuando Pablo desveló la verdad: “Yo me emocioné tanto cuando me dijeron que había una posibilidad remota de que ella escuchara una canción mía... Estaba tumbado en la cama de un piso de estudiantes en Granada, y me dijeron que tenía que entregarla esa noche. La escribí desde la emoción de que fueras a cantar una canción mía”.

Malú se levantó y le dio un abrazo enorme. Entre risas y recuerdos, ambos coaches revivieron ese inicio de amistad y complicidad que los une desde hace años.