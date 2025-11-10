Primeras declaraciones de Cayetano Rivera tras su accidente de coche: "No hubo otros coches, ni control de alcoholemia, ni nada"

Cayetano Rivera tuvo anoche un accidente de tráfico en Alcalá de Guadaíra sobre las ocho de la tarde. El diestro estrelló su coche contra una palmera cercana al Real Club Sevilla Golf.

El diestro, que salió ileso del accidente, ha querido aclarar lo sucedido. "No hay mucha historia que contar. Fue un incidente, yo solo en el coche", asegura.

Tras estrellar la furgoneta, Cayetano se marchó a pie a su casa y la policía fue a buscarle a su domicilio. Según algunos medios, este se habría negado a hacerse un test de alcoholemia.

"No hubo otros coches, ni control de alcoholemia, ni nada", advierte, "la verdad es esa: fue anoche, contra una rotonda, sin consecuencias, no hubo heridos ni nada".

El torero vuelva a ser protagonista de una polémica, apenas tres meses después de la pelea en un restaurante de Madrid que terminó con su detención. ¡Dale al play para escuchar su versión!