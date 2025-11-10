Antena 3 LogoAntena3
¿Dejará al amor de su vida otra vez?: Bahar y Evren se enfrentan a su destino esta noche en Renacer

Bahar no puede soportar la idea del bebé que viene en camino. Esta noche, su historia con Evren podría llegar a su fin.

Bahar está muy dolida. Acaba de saber que Naz espera un hijo de Evren y, aunque intenta asimilar la noticia, por dentro está rota.

Evren la busca para hablar con ella después de leer los mensajes que le envió la noche anterior. “Sí, te escribí y te llamé”, reconoce ella, intentando quitarle importancia al asunto. Pero él no se deja engañar. “Te he hecho cosas peores, Bahar. Olvidarás esto también”, le dice, convencido de que aún hay esperanza.

Ella, sin fuerzas, le pide que se marche. Sin embargo, él insiste: “Estaré aquí hasta que vuelvas, porque quiero hablar”. Bahar se contiene. Sabe que no puede seguir a su lado, pero su corazón le dice lo contrario.

Aunque aún lo ama, el bebé que Naz espera ha cambiado todo entre ellos. Ahora, Evren tendrá que elegir entre el amor que siente y la nueva vida que le espera.

No te pierdas Renacer, esta noche a las 22:50 h en Antena 3. Y si no puedes esperar… adelántate ya en atresplayer.

