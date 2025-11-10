Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Andalucía

Detenidos la madre de un niño de 2 años y su pareja por maltrato físico infantil grave tras ingresar con cortes y sangrado

El menor presentaba lesiones en la parte baja de la espalda, con cortes visibles y sangrado y dio positivo en benzodiazepinas.

Imagen de archivo de un coche de la Polic&iacute;a Nacional

Imagen de archivo de un coche de la Policía NacionalPolicía Nacional

Publicidad

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

La madre de un menor de dos años que ingresó con lesiones en un hospital de Córdoba y su pareja han sido detenidos por maltrato físico infantil grave, unas actuaciones que han llevado a declarar el desamparo temporal del niño.

Fue el pasado 7 de octubre cuando la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía inició una investigación relacionada con un menor de menos de dos años, que ingresó en un hospital con lesiones en la parte baja de la espalda, con cortes visibles y sangrado.

Durante la exploración, los servicios médicos notaron que el menor se encontraba muy tranquilo y colaborador y, tras realizarle analítica y test de tóxicos en orina, dio positivo en benzodiazepinas, un grupo de medicamentos que tienen efecto sedante, ansiolítico (reductor de ansiedad), relajante muscular y anticonvulsivante.

Los indicios fueron remitidos al juzgado y al forense de guardia y se emitió una hoja de Maltrato Infantil Grave (SIMIA), informándose al Servicio de Protección de Menores de Córdoba dependiente de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

La investigación de los hechos por parte del Área de Protección al Menor de la Unidad Adscrita ha terminado con la ejecución forzosa de desamparo provisional del menor, y la detención de la madre, N.B.G, y de su pareja sentimental, J.M.S.S., ambos de 23 años.

La madre dijo ser víctima de malos tratos por parte de su pareja

La mujer, durante su declaración en sede policial, manifestó ser víctima de malos tratos por parte de su compañero sentimental. De esta manera, se detuvo a J.M.S.S. por violencia de género, tramitándose por este hecho el correspondiente atestado por la UFAM de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Córdoba.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El Otoño es el gran momento del Pimentón de la Vera, el Oro Rojo de Extremadura

Huevos fritos con pimentón de la Vera

Publicidad

Sociedad

La víctima, de 24 años y vecina de Avilés, murió apuñalada y fue enterrada en cal viva

Nuevas técnicas de análisis de ADN permiten identificar a una joven asesinada hace 34 años en Asturias

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Detenidos la madre de un niño de 2 años y su pareja por maltrato físico infantil grave tras ingresar con cortes y sangrado

Imagen de archivo

Estas son las nuevas medidas de movilidad urbana que la DGT planea lanzar en enero de 2026

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
Operación antidroga

Un muerto y tres heridos tras un tiroteo en una operación antidroga en Toledo

Efemérides de hoy 10 de noviembre de 2025: Centenario final primera guerra mundial
Efemérides

Efemérides de hoy 10 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 10 de noviembre?

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, lunes 10 de noviembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 10 de noviembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Serafín Giraldo
NARCOTRÁFICO

Serafín Giraldo, sobre el tiroteo de Isla Mayor: "Son tres los agentes que resultaron heridos"

El Inspector de Policía confirma a Antena 3 Noticias que hay más heridos de los que se pensaba, y cree la Policía española "no está preparada" para protegerse de las armas de guerra.

Víctimas de accidentes de tráfico protagonizan la nueva edición de la carrera Ponle Freno: "Te cambia la vida para siempre"

Víctimas de accidentes de tráfico protagonizan la nueva edición de la carrera Ponle Freno: "Te cambia la vida para siempre"

La historia de Dori y su mascota Kiko: el loro que se escapó, y al volver comparte custodia con el Estado

La historia de Dori y su mascota Kiko: el loro que se escapó, y al volver comparte custodia con el Estado

Huevos fritos con pimentón de la Vera

El Otoño es el gran momento del Pimentón de la Vera, el Oro Rojo de Extremadura

Publicidad