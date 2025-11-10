Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Juega con este reto

El 50% acierta esta pregunta de El 1%: ¿qué tal se te da la economía?

Sin calculadora, sólo con tu mente y con tu lógica, intenta deducir la respuesta a este reto que sólo acertaría la mitad de la población.

Arturo Valls presenta El 1%

Publicidad

Trivial

Tu lógica, a prueba con El 1%

Alberto Mendo
Publicado:

Tras poner a prueba tu agudeza visual y hacerte traducir un jeroglífico, toca un reto de matemáticas que sólo logra descifrar el 50%. ¿Qué tal se te da la economía? Si eres de los que llevas las cuentas en tu casa, seguro que acertarás.

Antena 3» Programas» El 1 por ciento

Publicidad

Programas

Cobra que ataca

Dueña de la carnicería viral de 'la cobra que ataca': "Nos lanzamos a hacer un vídeo diferente y ahora nos felicitan los clientes"

Elisa Beni y Lorena Ruiz- Huerta

Tensión entre Elisa Beni y Lorena Ruiz- Huerta por acusaciones de 'lawfare': "Es un alejamiento absoluto de la realidad"

Arturo Valls presenta El 1%

El 50% acierta esta pregunta de El 1%: ¿qué tal se te da la economía?

Joaquín Manso, sobre el ministro Torres
Caso Koldo

Joaquín Manso, sobre la gestión del ministro Torres "en favor de los intereses" de Aldama: "¿Quién es el autor del delito...?"

Andy en El Hormiguero
A las 21:45 horas

Esta noche, Andy presentará su carrera en solitario en El Hormiguero

“¡Qué tonto!”: José no puede contener su rabia tras darse cuenta de su error
Mejores momentos | 4 de noviembre

“¡Qué tonto!”: José no puede contener su rabia tras darse cuenta de su error

El concursante ha repetido dos veces la misma letra perdiendo el turno y la posibilidad de levantar la Ayuda final.

Sebastián Yatra
Mejores momentos | Asaltos

El debut musical de Sebastián Yatra que no conocías... ¡en High School Musical!: “La regañada que me pegó mi mamá”

El coach colombiano ha contado una anécdota de su infancia que no nos podíamos ni imaginar.

Ordenatriz

Descubre cómo limpiar el horno en profundidad sin estropearlo en unos sencillos pasos

Malú ayuda a su talent en uno de los ensayos más duros: "Tienes que salir del bucle

Malú ayuda a su talent en uno de los ensayos más duros: “Tienes que salir del bucle”

Así reacciona Sebastián Yatra a esta sorpresa: “Fue la primera canción que escribí en mi vida”

Así reacciona Sebastián Yatra a esta sorpresa: “Fue la primera canción que escribí en mi vida”

Publicidad