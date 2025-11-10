Amalia casi se queda ciega esperando a su cita médica: "Me tuve que ir a la privada y se me han ido todos mis ahorros"

Amalia tiene 76 años y casi se queda ciega esperando a que la operen. Un día de septiembre de 2023 comenzó a ver borroso y el médico de cabecera le dio cita con un especialista para enero de 2024.

Al ver que cada vez veía peor, decidió acudir a la sanidad privada. Allí le dijeron que tenía un agujero macular y, que si no la operaban de urgencia, se podía quedar ciega.

Con su pensión, Amalia tuvo muchos problemas para costearse la operación de 12.000 euros en ambos ojos. "Se me han ido todos mis ahorros después de pagar 46 años una Seguridad Social", afirma

Ahora, Amalia denuncia que la han citado para una revisión médica en 2026. ¿Por qué se retrasan tanto las citas médicas en nuestro país?