Un muerto y tres heridos tras un tiroteo en una operación antidroga en Toledo

La noche de este domingo terminó con un tiroteo en la localidad toledana de El Casar de Escalona. Una persona ha muerto y tres más han resultado heridas por disparos durante una operación antidroga desplegada por la Policía Nacional. El suceso ha tenido lugar en una urbanización del municipio, donde los agentes fueron recibidos a tiros al llegar para desarrollar el operativo.

Según fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, los hechos ocurrieron cuando varios presuntos narcotraficantes abrieron fuego en plena calle contra los agentes. Ante la agresión, la Policía respondió a los disparos, por lo que se produjo un intercambio de fuego que dejó una víctima mortal y tres heridos.

En concreto, un hombre de 25 años y otro de 38 tuvieron que ser trasladados en una UVI al Hospital Universitario de Toledo y el tercer herido, de 31 años, fue trasladado en ambulancia al Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina. Al lugar del suceso se desplazaron también agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Un agente herido de gravedad en Sevilla

La Policía Nacional mantiene este domingo un amplio dispositivo en Isla Mayor, Sevilla, para localizar y detener a los responsables del tiroteo que dejó gravemente herido a un agente durante una operación antidroga. Hasta el momento no se han producido detenciones, aunque el operativo ha permitido incautar 700 kilos de hachís y recuperar dos vehículos robados.

El agente herido fue trasladado al hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde fue intervenido de urgencia y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos, en estado grave pero estable. Los hechos ocurrieron en la madrugada del viernes al sábado, durante una operación de vigilancia contra el narcotráfico en el río Guadalquivir.

El Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECO) realizaba labores de control en una nave industrial utilizada como "guardería de la droga" cuando los narcotraficantes abrieron fuego y se atrincheraron en el interior. Según la Unión Federal de Policía, los agresores portaban armas de guerra, entre ellas fusiles AK-47.

