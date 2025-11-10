Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Preguntas rápidas

Descubre el lado más divertido de José Milán, el actor que triunfa en Sueños de libertad

José Milán nos cuenta sus manías antes de rodar pero, ¿Cuánto se parece a su personaje?

Descubre el lado más divertido de José Milán, el actor que interpreta a Tasio

Publicidad

Marta García
Publicado:

José Milán nos ha dejado ver su lado más espontáneo. Y es que: ¿Qué le diría a Tasio si lo tuviera enfrente? “Qué guapo eres”, bromeaba el actor.

Aunque la verdad que tal y como está ahora la situación para Perfumerías de la Reina con la llegada de Brossard, los nuevos accionistas franceses a la fábrica, lo que habría que hacer casi es darle una palabra de ánimo a Tasio.

Tasio está ahora aprovechando sus últimos días como director. Y es que, además, Cloe le ha impuesto el marrón de comunicar a muchos de sus compañeros su despido de la fábrica.

Tasio es más bien un tipo serio, pero José Milán… todo lo contrario. Cuando le preguntamos sobre esa manía de la que no puede prescindir antes de grabar, responde “fumarme un cigarro”.

En cámara, Milán confiesa que le gusta improvisar. Cuando le preguntamos cuánto se parece a su personaje del 1 al 10, José contesta sin dudar, “¡Un 11!”. Además, nos ha confesado que de ser un personaje animado sería Gastón, el “villano” de La Bella y la bestia. Y es verdad que, ¡un poco se parecen!

Sobre un sueño que aún le queda por cumplir, confiesa “Vivir en Nueva York”. Después de grabar Sueños de libertad quizá se anime.

Nos ha encantado conocer mejor a José Milán... ¿Qué pasará con Tasio en los próximos capítulos de Sueños de Libertad?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Ángela Chica y Ástrid Janer

¿Serán capaces de comunicarse sin hablar? Ástrid Janer y Ángela Chica se divierten en ‘Te lo digo con la mirada’ de La Encrucijada

Descubre el lado más divertido de José Milán, el actor que interpreta a Tasio

Descubre el lado más divertido de José Milán, el actor que triunfa en Sueños de libertad

¿Dejará al amor de su vida otra vez?: Bahar y Evren se enfrentan a su destino esta noche en Renacer

¿Dejará al amor de su vida otra vez?: Bahar y Evren se enfrentan a su destino esta noche en Renacer

Seyran
Capítulo 61

Seyran se sacrifica por amor: la libertad de Orhan tiene un precio demasiado alto

Kazim
Capítulo 61

Kazim humilla a Ferit y le demuestra que Seyran ya no lo quiere: "Mi hija solo quiere ser feliz"

Orhan Korhan
Capítulo 61

¡Pacto con el diablo! Orhan acepta el trato de Ökkes para salir de prisión: "Haré todo lo que quieras"

Ökkes se ha presentado en la cárcel para ofrecerle a Orhan un trato de libertad que lo convierte en su títere.

Ökkes
Capítulo 61

Ökkes arrastra a Akin a su guerra contra los Korhan: "Le hicieron mucho daño a tu madre"

Akin ha buscado a su tío Ökkes para exigirle que deje de acosar a Seyran. Pero, en lugar de eso, el hombre le ha revelado el secreto familiar que explica su obsesión.

Suna

El miedo se apodera de Suna mientras Kaya destruye la habitación en un ataque de ira

Cloe y Gabriel Avance semanal de Sueños de libertad: Gabriel y Cloe firman en el capítulo 433 de Sueños de Liberatd

Avance semanal de Sueños de libertad: Cloe y Gabriel forjan su alianza contra los De la Reina

Sara

La próxima semana en La Encrucijada: Sara, en grave peligro tras descubrir la obsesión de Saúl por Amanda

Publicidad