Descubre el lado más divertido de José Milán, el actor que triunfa en Sueños de libertad

José Milán nos ha dejado ver su lado más espontáneo. Y es que: ¿Qué le diría a Tasio si lo tuviera enfrente? “Qué guapo eres”, bromeaba el actor.

Aunque la verdad que tal y como está ahora la situación para Perfumerías de la Reina con la llegada de Brossard, los nuevos accionistas franceses a la fábrica, lo que habría que hacer casi es darle una palabra de ánimo a Tasio.

Tasio está ahora aprovechando sus últimos días como director. Y es que, además, Cloe le ha impuesto el marrón de comunicar a muchos de sus compañeros su despido de la fábrica.

Tasio es más bien un tipo serio, pero José Milán… todo lo contrario. Cuando le preguntamos sobre esa manía de la que no puede prescindir antes de grabar, responde “fumarme un cigarro”.

En cámara, Milán confiesa que le gusta improvisar. Cuando le preguntamos cuánto se parece a su personaje del 1 al 10, José contesta sin dudar, “¡Un 11!”. Además, nos ha confesado que de ser un personaje animado sería Gastón, el “villano” de La Bella y la bestia. Y es verdad que, ¡un poco se parecen!

Sobre un sueño que aún le queda por cumplir, confiesa “Vivir en Nueva York”. Después de grabar Sueños de libertad quizá se anime.

Nos ha encantado conocer mejor a José Milán... ¿Qué pasará con Tasio en los próximos capítulos de Sueños de Libertad?