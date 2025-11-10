Hablamos con él
El abogado de Cayetano Rivera confirma que se ha archivado el incidente del torero en una hamburguesería de Madrid
Después del accidente de coche que ha tenido Cayetano Rivera, hablamos con su abogado, Joaquín Moeckel. Este nos confirma que se ha archivado el caso del incidente que tuvo el diestro en una hamburguesería hace tres meses.
Cayetano Rivera vuelve a ser protagonista de una polémica. Tres meses después del incidente con la policía que tuvo en una hamburguesería de Madrid, el torero tiene un accidente de coche en Sevilla.
El diestro estrelló ayer por la tarde su coche contra una palmera, presuntamente por un exceso de velocidad. Pese a que algunos medios aseguran que se "fugó" del lugar de los hechos, Joaquín Moeckel, su abogado, ha querido aclarar que no fue así. Además, advierte que no le hicieron ningún test de alcoholemia.
Moeckel también ha desvelado en nuestro programa que el caso del incidente en la hamburguesería ha sido archivado por falta de pruebas. "Los policías no tienen ni un rasguño, ahí no puede haber delito de atentado contra la autoridad", afirma el abogado de Cayetano Rivera.
