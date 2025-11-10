Ludópatas de la tercera edad: "He robado hasta el dinero de las huchas de mis hijos"

Ángel tiene 80 y recuerda perfectamente como empezó, "con 19 años jugando a lo que se podía porque el juego estaba ilegalizado", nos cuenta. Ángel empezó jugando a las Quinielas y luego a la lotería, un juego aparentemente inocente que se convirtió en una pesadilla hasta el punto de llegar a cometer un robo en el banco donde trabajaba, "como cualquier ludópata no piensas que estás robando, piensas que estás pidiendo un préstamo y que lo vas a devolver", nos confiesa. Un robo que acabó con su carrera profesional, aún así no paró de jugar.

Fallecieron sus padres y en tan solo un año se gastó el dinero de la herencia, falsificó documentos oficiales para engañar a su familia incluso llegó a robar el dinero de las huchas de sus hijos: "Es lo peor que puedes hacer, aprovecharte de la inocencia de un niño", nos cuenta.

Ángel rehabilitado desde hace 8 años calcula que se ha podido gastar alrededor de 600 mil euros.

El caso de Vicente es similar, tiene 79 años y empezó a jugar con 13 años, "mi padre me daba una peseta de paga y en vez de gastármela en chuchesempecé a jugar", nos relata. Empezó jugando al futbolín, al billar, a las cartas, pero luego pasó a las tragaperras. Unos comienzos en juegos que parecían inofensivos fueron de nuevo la puerta de entrada a un mundo de pesadilla.

Vicente llegó a robar las joyas de la familia para jugar, "llega un día en el que abro la caja fuerte y no había más joyas, no me atreví a contárselo a mi esposa, fue a mi hija la mediana, "se reunió toda la familia y me dijeron que teníamos que buscar un sitio donde me tuvieran que rehabilitar", nos cuentan. Vicente ha llegado a gastarse unos 50 mil euros en el juego.

A pesar de que Vicente lleva 10 años en rehabilitación, toda su familia es consciente del problema que padece, y sus nietos preguntan por él orgullosos, "¿abuela como está el abuelo?" nos cuenta.

Los mayores adictos sufren una doblebarrera, la vergüenza y el estigma algo que se agrava más con el género femenino, hay muy pocas mujeres mayores de 70 que busquen ayuda para las adicciones. Ángel y Vicente han dejado atrás el juego, pero sus historias son una advertencia, porque las adicciones no entienden de edad.

