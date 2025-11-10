Antena 3 LogoAntena3
Ludópatas de la tercera edad: "He robado hasta el dinero de las huchas de mis hijos"

Ángel de 80 años y Vicente de 79, son ludópatas. Sus historias revelan una realidad poco visible, la ludopatía en personas mayores, marcada por una época donde se normalizaba el juego.

Ludópatas mayores

Gema Soubrier
Ángel tiene 80 y recuerda perfectamente como empezó, "con 19 años jugando a lo que se podía porque el juego estaba ilegalizado", nos cuenta. Ángel empezó jugando a las Quinielas y luego a la lotería, un juego aparentemente inocente que se convirtió en una pesadilla hasta el punto de llegar a cometer un robo en el banco donde trabajaba, "como cualquier ludópata no piensas que estás robando, piensas que estás pidiendo un préstamo y que lo vas a devolver", nos confiesa. Un robo que acabó con su carrera profesional, aún así no paró de jugar.

Fallecieron sus padres y en tan solo un año se gastó el dinero de la herencia, falsificó documentos oficiales para engañar a su familia incluso llegó a robar el dinero de las huchas de sus hijos: "Es lo peor que puedes hacer, aprovecharte de la inocencia de un niño", nos cuenta.

Ángel rehabilitado desde hace 8 años calcula que se ha podido gastar alrededor de 600 mil euros.

El caso de Vicente es similar, tiene 79 años y empezó a jugar con 13 años, "mi padre me daba una peseta de paga y en vez de gastármela en chuchesempecé a jugar", nos relata. Empezó jugando al futbolín, al billar, a las cartas, pero luego pasó a las tragaperras. Unos comienzos en juegos que parecían inofensivos fueron de nuevo la puerta de entrada a un mundo de pesadilla.

Vicente llegó a robar las joyas de la familia para jugar, "llega un día en el que abro la caja fuerte y no había más joyas, no me atreví a contárselo a mi esposa, fue a mi hija la mediana, "se reunió toda la familia y me dijeron que teníamos que buscar un sitio donde me tuvieran que rehabilitar", nos cuentan. Vicente ha llegado a gastarse unos 50 mil euros en el juego.

A pesar de que Vicente lleva 10 años en rehabilitación, toda su familia es consciente del problema que padece, y sus nietos preguntan por él orgullosos, "¿abuela como está el abuelo?" nos cuenta.

Los mayores adictos sufren una doblebarrera, la vergüenza y el estigma algo que se agrava más con el género femenino, hay muy pocas mujeres mayores de 70 que busquen ayuda para las adicciones. Ángel y Vicente han dejado atrás el juego, pero sus historias son una advertencia, porque las adicciones no entienden de edad.

Nueva canción de Andy, sin Lucas

La primera canción de Andy en solitario, ¿un desahogo contra Lucas?: "Tres minutos treinta y cinco segundos de dardos"

