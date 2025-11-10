Presunto estafado por la empresa de Andrés Iniesta: "Sin notificación alguna nos enteramos de que la empresa estaba en liquidación"

La Fiscalía de Perú ha abierto una investigación preliminar contra Andrés Iniesta, exjugador del Barcelona y autor del gol que dio a España el Mundial en 2010, por presunta estafa agravada. Según el Ministerio Público, una empresa vinculada al futbolista habría captado inversiones de empresarios peruanos bajo la promesa de organizar grandes eventos deportivos y musicales en el país, la mayoría de los cuales nunca se llevaron a cabo.

Solo uno de los eventos se realizó y terminó con pérdidas millonarias, lo que derivó en la cancelación del resto y en la declaración de quiebra de la empresa, sin que se rindieran cuentas ni se devolvieran los fondos.

Emiliano Lozano es un presunto estafado por la empresa del futbolista. Este invirtió un millón de dólares en la empresa para la realización de siete eventos que nunca llegaron a realizarse.

"Sin notificación alguna nos enteramos de que la empresa estaba en liquidación", asegura, "no se hicieron responsables de nada".

La Fiscalía presume que parte del dinero fue transferido al extranjero antes de la liquidación. ¿Cómo avanzará la investigación al futbolista?