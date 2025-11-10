Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 61

Seyran se sacrifica por amor: la libertad de Orhan tiene un precio demasiado alto

La felicidad y el infierno se encuentran cara a cara. Orhan sale inesperadamente de la cárcel, llenando de alegría a Ferit. Pero esa libertad tiene un precio altísimo: Seyran se ha visto obligada a aceptar el compromiso con Akin para evitar que Ökkes mate a su suegro.

Seyran

Todos los Korhan están presentes en la salida de prisión de Orhan. La familia se muestra unida y aliviada. Por fin, Orhan vuelve a casa.

Pero nadie imagina qué hay detrás de esa libertad. Un día antes, Ökkes lo visitó en la cárcel para ofrecerle un trato: salir a cambio de traicionar a su padre y ponerse bajo sus órdenes. Sin otra salida, Orhan aceptó. Su libertad ahora depende del hombre que más odia a los Korhan.

Ajenos a lo que ocurre, la noticia llega hasta Seyran. Ferit le manda un mensaje para compartir su felicidad después de todo lo vivido, sin imaginar lo que está pasando al otro lado. Porque, mientras ellos celebran, Seyran vive su peor pesadilla. Acorralada por el ultimátum de Ökkes, sabe que no hay salida: si no acepta casarse con Akin, Orhan corre peligro.

El pacto se ha consumado en una cruel pedida de mano en la mansión de los Sanli. Mientras Ökkes y Kazım se abrazan, celebrando su victoria, Seyran aguanta la humillación y el dolor delante de todos los invitados; y se compromete con el sobrino de su enemigo.

Es la ironía del destino: Ferit celebra la libertad de su padre, sin saber que Seyran acaba de perder la suya. Sacar a Orhan de la cárcel tiene un precio altísimo, pero Seyran no ha dudado en sacrificarse por el amor de su vida.

Ahora, la boda parece inminente. ¿Podrá Ferit impedirlo o el destino de Seyran ya está sellado?

