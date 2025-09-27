La competitividad estalla en las segundas Audiciones de La Voz: Malú toma ventaja con Yatra y Pablo en guerra

Las Audiciones a ciegas de La Voz vivieron su segunda gala, marcada por la emoción y la estrategia de los coaches para conquistar a los mejores talentos del país. Una noche de nervios, giros de última hora, bloqueos y superbloqueos que definieron un nuevo reparto de voces y dejaron los equipos más igualados que nunca.

Malú estrenó el megabloqueo, el primero en la historia de La Voz al bloquear al resto de sus compañeros a la vez para quedarse con una talent. La coach madrileña también hizo uso de su botón del arrepentimiento.

Una noche en la que Malú se adelanta en la competición y una gala marcada por los numerosos piques entre Sebastián Yatra y Pablo López y la espontaneidad de Mika. La competición está más activa que nunca y nuestros coaches están a un paso de quedarse sin armas.

Malú: líder indiscutible tras sumar cuatro voces

La coach sigue arrasando. Malú ha logrado incorporar cuatro nuevas voces a su equipo y ya suma siete artistas siendo la coach con más voces en la competición.

Tras el pleno de Sisi Bon, Malú utilizó el megabloqueo y se llevó una de las voces más deseadas de la noche. Más tarde, Nayo sorprendió con 'Clown' de Emeli Sandé, y aunque Yatra la quería en su equipo, un superbloqueo de Malú lo impidió.

Audrey cantó 'Never Enough' y, aunque ningún coach pulsó al inicio, Malú pulsó el botón del arrepentimiento para salvarla. Por último, Libertad apostó por 'Roxanne' de The Police y se fue al equipo de Malú tras bloquear a Mika.

La frescura de Mika le deja con cinco artistas en su equipo

El coach internacional sigue construyendo un equipo diverso y lleno de frescura. Con dos nuevos artistas sumados en esta gala, Mika alcanza los cinco talents en su equipo. Su capacidad de motivar y su visión internacional lo mantienen muy cerca en la batalla por hacerse con las mejores voces.

Jake Miagra nos sorprendió con la manera en la que interpretó 'Never Tear Us Apart' y Mika no dudó el pulsar el botón y luchar con Sebastián Yatra por su voz. Además, el coach se hizo con la voz aflamencada de Javier, que enamoró a todos con 'Te espero aquí' y provocó el mayor enfado de Pablo López en La Voz.

Pablo López suma emoción a pesar de los superbloqueos

El malagueño vivió una noche especial al incorporar a Sara y Evelyn, dos talentos que emocionaron al plató con actuaciones llenas de sensibilidad. La primera nos cautivó con 'Lucha de gigantes' y Evelyn demostró tener algo en su timbre de voz con 'Creep'.

Con estas incorporaciones, Pablo se coloca con cuatro artistas en su equipo, empatado con Sebastián Yatra, y muestra que su sello sigue siendo la emoción y la verdad en cada interpretación.

Sebastián Yatra lucha con todo y contra todos pero solo logra dos artistas

El colombiano fue uno de los protagonistas de la noche, sumando dos nuevas voces a su equipo. Con un total de cuatro talents, Yatra empata con Pablo López y se mete de lleno en la lucha por la competición. Cercano, enérgico y estratégico, incluso usando superbloqueos cuando es necesario, Yatra deja claro que no piensa quedarse atrás.

Eso sí, Sebastián Yatra rompió está noche algún que otro sueño. El coach fue elegido por Juampi tras interpretar 'Solamente tú' de Pablo Alborán y se quedó Nando tras bloquear a Yatra.

Además, el coach no dudó en Audicionar por Malú y cantó 'Un año' junto a Juampi. ¡Toda una noche de emociones!

La competición se pone cada vez más intensa y la estrategia de bloqueos y arrepentimientos empieza a marcar el rumbo de los equipos.