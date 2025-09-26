Malú estrena el megabloqueo de La Voz y causa confusión en esta talent: “Voy a escoger”

Sisi Bon conquistó desde el primer instante con su espectacular interpretación de ‘A Natural Woman’ de Aretha Franklin, que le valió el primer pleno de la noche: los cuatro coaches giraron su silla para intentar ficharla.

Mika fue el primero en destacar la magnitud de su actuación: “Es la primera vez en todas las Audiciones que hemos visto que una persona sabe cantar este repertorio”. La emoción continuó con un momento curioso cuando Sisi Bon confesó a Sebastián Yatra que cumplían años el mismo día, algo que el colombiano utilizó como arma para intentar convencerla.

La batalla entre coaches parecía servida, pero lo que nadie esperaba era la intervención de Malú, que pulsó el nuevo megabloqueo. Esta herramienta impidió a Pablo López, Mika y Yatra poder optar a Sisi Bon, dejando a la talent directamente en el equipo de la coach madrileña.

La propia Sisi Bon no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. “Aún no he dicho nada, pero te doy un abrazo”, dijo inocente a Malú al acercarse a celebrarlo. La artista, confundida al ver a Malú tan convencida de quedarse en su equipo, añadió: “Pero que aún no he escogido”, a lo que Pablo López le aclaró: “Creo que no te has dado cuenta de lo que pasa aquí”.

Finalmente, entre risas, emoción y mucha sorpresa, Sisi Bon pasó automáticamente al equipo de Malú, protagonizando uno de los momentazos de la noche y marcando un arranque inolvidable en su paso por el programa.