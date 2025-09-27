Antena 3 LogoAntena3
Esta talent rechaza a Sebastián Yatra por Pablo López tras conquistarles con ‘Creep’

La joven interpretó este tema de Radiohead en las Audiciones a ciegas de La Voz. ¡Esto comentaron los coaches durante su actuación!

Evelyn, talent de La Voz

Celia Gil
Publicado:

La noche de Audiciones a ciegas en La Voz vivió un momento muy especial con la actuación de Evelyn, una joven que subió al escenario decidida a cumplir su sueño y el de su madre. Para su debut, eligió un tema arriesgado y lleno de emoción: ‘Creep’ de Radiohead.

Desde las primeras notas, la talent dejó boquiabiertos a los coaches. “Canta impresionante”, comentó Pablo López durante la Audición, mientras que Sebastián Yatra tampoco ocultaba su admiración. Tanto fue así, que el colombiano fue el primero en pulsar el botón, y en el último segundo lo hizo también Pablo.

Tras la actuación, Pablo López elogió su versión: “La elección del tema es la leche, te lo has llevado a tu lugar”. Yatra, por su parte, destacó el valor de Evelyn: “Yo sentí mucha valentía en tu presentación, me gustaría también escucharte en español”, asegurando que quería aprender junto a ella.

Finalmente, Evelyn tomó su decisión y se fue directa al equipo de Pablo López, convencida por sus palabras y su conexión musical.

La Voz

La Voz triunfa en su estreno como líder indiscutible y lo más visto del viernes con 15,3% de audiencia

