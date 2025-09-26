Esta noche, a las 22.00h
Una talent sorprende a su madre en la segunda noche de Audiciones a ciegas de La Voz
Esta noche llega una gala cargada de emoción, nervios y sorpresas. Una talent protagonizará uno de los momentazos de la noche al darle una inesperada noticia a su madre en pleno plató.
Publicidad
La emoción continúa en La Voz con la segunda noche de Audiciones a ciegas. Nuevos talents llegan al escenario con muchos nervios, ilusión y ganas de cumplir su gran sueño: conquistar a los coaches y hacerse un hueco en el concurso musical más visto de la televisión.
Esta gala promete estar llena de sorpresas y de momentos inolvidables. La presentadora Eva González será testigo de un instante único: una de las talents aprovechará su debut en La Voz para darle a su madre una sorpresa enorme, anunciándole en directo que ha sido seleccionada para participar en las Audiciones a ciegas.
Una noche mágica en la que todo puede pasar, donde cada voz y cada historia pueden cambiar el rumbo de la competición.
Así han arrancado los equipos en La Voz
La competición arranca muy igualada en La Voz. Tras las primeras Audiciones a ciegas, Mika y Malú lideran con tres talents cada uno, mientras que Pablo López y Sebastián Yatra han estrenado sus equipos con dos voces cada uno, demostrando que la batalla por los mejores artistas está más abierta que nunca.
Más Vídeos
- Avance exclusivo de La Voz: la reacción de Pablo López al escuchar a un talent sevillano cantar su canción
- Mika pone a prueba su ingenio en el ahorcado de La Voz: ¿Será capaz de adivinar el nombre real de Malú?
- Los talents de las primeras Audiciones se enfrentan al reto exprés: cantar, improvisar y sorprender en solo un minuto
Esta noche, no te pierdas una nueva gala de Audiciones a ciegas en Antena 3.
Publicidad