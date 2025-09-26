Una talent sorprende a su madre en la segunda noche de Audiciones a ciegas de La Voz

La emoción continúa en La Voz con la segunda noche de Audiciones a ciegas. Nuevos talents llegan al escenario con muchos nervios, ilusión y ganas de cumplir su gran sueño: conquistar a los coaches y hacerse un hueco en el concurso musical más visto de la televisión.

Esta gala promete estar llena de sorpresas y de momentos inolvidables. La presentadora Eva González será testigo de un instante único: una de las talents aprovechará su debut en La Voz para darle a su madre una sorpresa enorme, anunciándole en directo que ha sido seleccionada para participar en las Audiciones a ciegas.

Una noche mágica en la que todo puede pasar, donde cada voz y cada historia pueden cambiar el rumbo de la competición.

Así han arrancado los equipos en La Voz

La competición arranca muy igualada en La Voz. Tras las primeras Audiciones a ciegas, Mika y Malú lideran con tres talents cada uno, mientras que Pablo López y Sebastián Yatra han estrenado sus equipos con dos voces cada uno, demostrando que la batalla por los mejores artistas está más abierta que nunca.

Esta noche, no te pierdas una nueva gala de Audiciones a ciegas en Antena 3.