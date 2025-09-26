Los coaches elogian a esta talent tras su actuación: “Has convertido esto en una galaxia hermosa”

Sara ha sido la siguiente talent en subirse al escenario de La Voz. La joven valenciana, de tan solo 19 años, llegó al plató dispuesta a cumplir su sueño de entrar en el concurso y lo hizo con un tema cargado de emoción: ‘Lucha de gigantes’ de Antonio Vega, en la versión de Zahara.

Desde el primer instante, su dulzura y delicadeza vocal conquistaron al público y a los coaches. Mika fue el primero en girarse, seguido de Pablo López y Malú, que no quisieron dejar escapar una voz tan especial.

Tras su actuación, Mika se puso en pie y Pablo López elogió con unas palabras muy poéticas: “Has convertido esto en una galaxia hermosa”. El malagueño añadió, además: “Qué difícil es susurrar tan afinado”, antes de pedirle que se uniera a su equipo.

Malú tampoco dudó en destacar la magia de su voz: “Eres terciopelo, incluso ese pequeño temor que había en ti me resultaba emotivo”. Mika completó los elogios con un discurso sincero: “Eres poderosa sin forzar”.

Tras escuchar las valoraciones y sentir la difícil decisión entre tres coaches, Sara finalmente eligió irse al equipo de Pablo López, convencida por las palabras del malagueño y por la conexión especial que sintió con él.