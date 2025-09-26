Polémica por un campamento vasco en el que los monitores paseaban desnudos: "Tenían que chuparles un dedo para poder merendar"

"No podemos mirarnos en los espejos porque supuestamente da igual si te ves mal. En otro espejo hay una mujer abierta de piernas y pone ¡Que aproveche!. Las mujeres andan sin parte de arriba en la cocina. Hay que ducharse por grupos en duchas mixtas. Para mí es traumático". Estas son algunas de las confesiones de los niños que acudieron al campamento de la polémica en Bernedo (Álava).

Las cartas de varios menores de entre 13 y 15 años sobre su experiencia traumática en un campamento de verano han destapado las prácticas poco ortodoxas de los monitores. Una madre contaba que algunas de las niñas habían tenido que recibir atención psicológica después de estos días de convivencia. No les dejaron contactar con sus padres ni en situaciones extremas como mareos ni esguince de tobillo.

"Los pequeños estaban sometidos a la ideología de sus monitores"

El Ayuntamiento de Bernedo ha confirmado que este campamento está dirigido por una asociación privada. Desde la organización niegan las acusaciones. Defienden medidas como el hecho de que los pequeños tuvieran que quitarse la ropa interior antes de ducharse sosteniendo que era por medidas de higiene.

Señala el escritor y periodista Juan Soto Ivars que este campamento "llevaba a la realidad ciertas ideas llevada al extremo de que el cuerpo no tiene ninguna relación con la identidad sexual". "Son ideas que pueden estar bien pero llevadas a un campamento de niños nos encontramos en una situación ridícula donde los pequeños están sometidos a la ideología de sus monitores".

Félix Álvarez (Felisuco) cuenta que desde pequeño acudió a colonias de verano y nunca tuvo que ver a las cocineras en tetas: "es una barbaridad". Felisuco lo tacha como una imposición de esa nueve ideología sin género. "Hacerlo con chavales con las hormonas revueltas, me parece una barbaridad".

La primera denunciante de este caso es Zuriñe Ojeda . Hay niños que denuncian que les obligaban a chupar el dedo del monitor para acceder a la merienda. Algo que confirma Ojeda. Mantiene que estos comportamientos han sucedido los 3 últimos veranos en los 3 campamentos que gestiona la asociación. "Estos campamentos llevan más de 50 años de trayectoria y hasta ahora no ha habido estos problemas", señala. "Esto viene de la extensión de la ley trans y esta ideología", concluye.

