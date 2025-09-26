Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Denuncia

Polémica por un campamento vasco en el que los monitores paseaban desnudos: "Tenían que chuparles un dedo para poder merendar"

Un campamento celebrado en Bernedo (Álava) ha sembrado la polémica después de que varios niños hayan hecho público su malestar por determinados comportamientos de los monitores. "Las mujeres están en tenas en la cocina", revelaba una niña.

Polémica por los comportamientos de los monitores.

Publicidad

Laura Simón
Publicado:

"No podemos mirarnos en los espejos porque supuestamente da igual si te ves mal. En otro espejo hay una mujer abierta de piernas y pone ¡Que aproveche!. Las mujeres andan sin parte de arriba en la cocina. Hay que ducharse por grupos en duchas mixtas. Para mí es traumático". Estas son algunas de las confesiones de los niños que acudieron al campamento de la polémica en Bernedo (Álava).

Las cartas de varios menores de entre 13 y 15 años sobre su experiencia traumática en un campamento de verano han destapado las prácticas poco ortodoxas de los monitores. Una madre contaba que algunas de las niñas habían tenido que recibir atención psicológica después de estos días de convivencia. No les dejaron contactar con sus padres ni en situaciones extremas como mareos ni esguince de tobillo.

"Los pequeños estaban sometidos a la ideología de sus monitores"

El Ayuntamiento de Bernedo ha confirmado que este campamento está dirigido por una asociación privada. Desde la organización niegan las acusaciones. Defienden medidas como el hecho de que los pequeños tuvieran que quitarse la ropa interior antes de ducharse sosteniendo que era por medidas de higiene.

Señala el escritor y periodista Juan Soto Ivars que este campamento "llevaba a la realidad ciertas ideas llevada al extremo de que el cuerpo no tiene ninguna relación con la identidad sexual". "Son ideas que pueden estar bien pero llevadas a un campamento de niños nos encontramos en una situación ridícula donde los pequeños están sometidos a la ideología de sus monitores".

Félix Álvarez (Felisuco) cuenta que desde pequeño acudió a colonias de verano y nunca tuvo que ver a las cocineras en tetas: "es una barbaridad". Felisuco lo tacha como una imposición de esa nueve ideología sin género. "Hacerlo con chavales con las hormonas revueltas, me parece una barbaridad".

La primera denunciante de este caso es Zuriñe Ojeda . Hay niños que denuncian que les obligaban a chupar el dedo del monitor para acceder a la merienda. Algo que confirma Ojeda. Mantiene que estos comportamientos han sucedido los 3 últimos veranos en los 3 campamentos que gestiona la asociación. "Estos campamentos llevan más de 50 años de trayectoria y hasta ahora no ha habido estos problemas", señala. "Esto viene de la extensión de la ley trans y esta ideología", concluye.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Conchita

Conchita denuncia comentarios y preguntas incómodas solo por ser madre: "¡Casi me muero en el embarazo!"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Polémica por los comportamientos de los monitores.

Polémica por un campamento vasco en el que los monitores paseaban desnudos: "Tenían que chuparles un dedo para poder merendar"

Loquillo y su hijo

El hijo de Loquillo cuenta cómo fue la pedida de mano de sus padres: "Lo hizo en el cumpleaños de mi madre"

Alta tensión en directo.

Rifirrafe entre Elisa Beni y Arsenio Escolar por el envío del buque Furor a Gaza: "Metes baza siempre"

Elisa Beni en Espejo Público.
Tribunales

La declaración de Adriana Lastra en la que aseguraba no saber nada de la relación de Ábalos con la prostitución: "Una mala racha"

Álex González, brillante en la sección de Trancas y Barrancas: “Hay que fijarse en los detalles”
Un crack

Álex González, brillante en la sección de Trancas y Barrancas: “Hay que fijarse en los detalles”

Disfruta de la entrevista completa a Álex González en El Hormiguero
No te la pierdas

Disfruta de la entrevista completa a Álex González en El Hormiguero

El actor ha sido el protagonista de una noche marcada por las risas, las confesiones y los momentazos.

¡La manera más épica de descorchar una botella! Álex González alucina con la ciencia de Marron
Imperdible

¡La manera más épica de descorchar una botella! Álex González alucina con la ciencia de Marron

El equipo de ciencia ha demostrado el principio de conservación en el momento lineal de la manera más visual posible.

Álex González revela su sueño más recurrente: ¡un viaje al espacio!

Álex González revela su sueño más recurrente: ¡un viaje al espacio!

Álex González enseña cómo ser irritante: "Ahí se está rifando una hostia"

Álex González enseña cómo ser irritante: "Ahí se está rifando una hostia"

Estos son los próximos invitados de El Hormiguero: Carmen Maura, Luis Zahera, Vicente Vallés y Gloria Estefan

Estos son los próximos invitados de El Hormiguero: Carmen Maura, Luis Zahera, Vicente Vallés y Gloria Estefan

Publicidad