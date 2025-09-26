Ningún coach pulsó el botón durante esta actuación, pero sus caras lo decían todo

La noche de Audiciones a ciegas en La Voz vivió un momento lleno de emoción con la actuación de Audrey, una joven que llegó al escenario con ilusión y mucha sensibilidad. Eligió defenderse con ‘Never Enough’ de Loren Allred, un tema de gran exigencia vocal con el que buscaba conmover a los coaches.

Durante su actuación, su voz delicada y frágil mantuvo al jurado expectante. Mika, visiblemente sorprendido, preguntaba en voz alta: “¿Por qué está cambiando la melodía?”. A pesar de la atención con la que seguían cada nota, ninguno de los cuatro coaches pulsó el botón.

Al finalizar la actuación y girarse las sillas, sus caras lo decían todo: emoción, arrepentimiento y cierta frustración por no haber pulsado ninguno. ¡Revive la actuación de Audrey!