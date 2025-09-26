Actuación | Audiciones
Ningún coach pulsó el botón durante esta actuación, pero sus caras lo decían todo
Audrey interpretó ‘Never Enough’ de Loren Allred en el escenario de La Voz sin lograr que alguno de los coaches pulsase el botón.
La noche de Audiciones a ciegas en La Voz vivió un momento lleno de emoción con la actuación de Audrey, una joven que llegó al escenario con ilusión y mucha sensibilidad. Eligió defenderse con ‘Never Enough’ de Loren Allred, un tema de gran exigencia vocal con el que buscaba conmover a los coaches.
Durante su actuación, su voz delicada y frágil mantuvo al jurado expectante. Mika, visiblemente sorprendido, preguntaba en voz alta: “¿Por qué está cambiando la melodía?”. A pesar de la atención con la que seguían cada nota, ninguno de los cuatro coaches pulsó el botón.
Al finalizar la actuación y girarse las sillas, sus caras lo decían todo: emoción, arrepentimiento y cierta frustración por no haber pulsado ninguno. ¡Revive la actuación de Audrey!
