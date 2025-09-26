Antena 3 LogoAntena3
Ningún coach pulsó el botón durante esta actuación, pero sus caras lo decían todo

Audrey interpretó ‘Never Enough’ de Loren Allred en el escenario de La Voz sin lograr que alguno de los coaches pulsase el botón.

Audrey, talent de La Voz

Celia Gil
La noche de Audiciones a ciegas en La Voz vivió un momento lleno de emoción con la actuación de Audrey, una joven que llegó al escenario con ilusión y mucha sensibilidad. Eligió defenderse con ‘Never Enough’ de Loren Allred, un tema de gran exigencia vocal con el que buscaba conmover a los coaches.

Durante su actuación, su voz delicada y frágil mantuvo al jurado expectante. Mika, visiblemente sorprendido, preguntaba en voz alta: “¿Por qué está cambiando la melodía?”. A pesar de la atención con la que seguían cada nota, ninguno de los cuatro coaches pulsó el botón.

Al finalizar la actuación y girarse las sillas, sus caras lo decían todo: emoción, arrepentimiento y cierta frustración por no haber pulsado ninguno. ¡Revive la actuación de Audrey!

Sisi Bon, talent de La Voz

Sisi Bon arranca la noche en La Voz con un pleno gracias a Aretha Franklin

Nayo, talent de La Voz

Nayo llega a La Voz tras pasar por La Voz Francia y emociona con ‘Clown’

Evelyn, talent de La Voz

Esta talent rechaza a Sebastián Yatra por Pablo López tras conquistarles con ‘Creep’

Malú, coach de La Voz

Los coaches aplauden la decisión de Malú tras escuchar a esta talent: “Es muy injusto”

Juampi y Sebastían Yatra
Actuación | Audiciones

Sebastián Yatra le pide a este talent cantar juntos ‘Un año’: ¡así suenan sus voces!

Juampi, talent de La Voz
Actuación | Audiciones

Desde Buenos Aires a La Voz: Juampi conquista con un tema de Pablo Alborán

Su interpretación de ‘Solamente tú’ de Pablo Alborán conquistó a Mika y Sebastián Yatra, mientras que Pablo López se quedó con las ganas por culpa de un bloqueo.

Xexu, talent de La Voz
Actuación | Audiciones

Xexu no cumple su sueño de entrar en La Voz: “Gracias por la valentía”

El artista sevillano llegó al escenario de La Voz lleno de energía para interpretar ‘Pinceles’ de Javi Medina y Camilo.

Javier, talent de La Voz

Javier emociona con ‘Te espero aquí’, pero un superbloqueo cambia su destino en La Voz

Jake Miagra, talent de La Voz

La autenticidad de este talent saca el mejor discurso de Mika: “Necesitas ser más valiente”

Sara, talent de La Voz

Los coaches elogian a esta talent tras su actuación: “Has convertido esto en una galaxia hermosa”

