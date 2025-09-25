Antena 3 LogoAntena3
Avance exclusivo de La Voz: la reacción de Pablo López al escuchar a un talent sevillano cantar su canción

Javier Barrera se subirá al escenario de La Voz para interpretar 'Te espero aquí' del coach malagueño. ¿Qué pasará cuando suenen los primeros acordes? ¡Descúbrelo en este avance!

Pablo López

Celia Gil
Publicado:

Mañana, la nueva noche de Audiciones a ciegas de La Voz traerá una de las actuaciones más esperadas de la edición. Javier Barrera, un joven sevillano con mucho arte en el corazón, llegará al escenario para cumplir un sueño: cantar en el programa más visto de la televisión.

La elección de su canción no dejará indiferente a nadie. Javier interpretará 'Te espero aquí' de Pablo López, un tema cargado de emoción y significado, Con su guitarra y su voz, el talent promete poner toda la verdad sobre el escenario y buscará un hueco en el concurso.

"Mira la cara de Pablo", se escucha decir a Eva al ver la cara de Pablo cuando suena la música.

Los coaches y el público vivirán una actuación llena de intensidad y expectación. ¿Qué pasará cuando suenen los primeros acordes? ¿Cómo reaccionará Pablo López al escuchar una de sus canciones más especiales en el plató de La Voz? ¡ Descúbrelo en el vídeo de arriba!

A pesar de que temía caerse al agua, después de vivir la experiencia, se ha dado cuenta de que no ha sido tan traumática como parecía.

Ni El clan Watagatá ni los Retales tienen claro las respuestas correctas porque no coinciden con la secuencia que les enseñaron en el colegio.

