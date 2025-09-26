Antena 3 LogoAntena3
La autenticidad de este talent saca el mejor discurso de Mika: “Necesitas ser más valiente”

El talent deslumbró a Mika y Sebastián Yatra con ‘Never Tear Us Apart’ de INXS en el escenario de La Voz.

Jake Miagra, talent de La Voz

Celia Gil
Publicado:

El escenario de La Voz recibió a Pedro Fonseca, más conocido como Jake Miagra. Nacido en Portugal y residente en Barcelona, el talent tiene claro que la música es su prioridad y quiso demostrarlo en las Audiciones a ciegas con una actuación llena de personalidad y fuerza.

Acompañado por su guitarra, Jake interpretó ‘Never Tear Us Apart’ de INXS, conquistando rápidamente a Mika y Sebastián Yatra, que giraron sus sillas para intentar sumarlo a sus equipos.

El coach internacional fue directo en su valoración: “En mi opinión, con muy poco puedes hacer mucho más”. Mika destacó la autenticidad del artista y la proyección de su voz, mientras que Yatra se quedó sin palabras ante el análisis de su compañero.

Necesitas ser más valiente y consciente de lo que puedes hacer con tu voz”, aseguraba Mika.

Tras escuchar a los dos, Jake Miagra no dudó en tomar su decisión: se fue directo al equipo de Mika, convencido por su discurso y su visión musical.

