El hijo de Loquillo cuenta cómo fue la pedida de mano de sus padres: "Lo hizo en el cumpleaños de mi madre"

Cayo Sanz, el hijo de Loquillo, presenció cómo su padre le pedía la mano a su madre unos meses antes de cumplir 40 años. ¡No te lo pierdas!

Loquillo y su hijo

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Loquillo es la voz de la rebeldía y el inconformismo de nuestra música. Desde sus inicios, sus canciones le han cantado al descaro y asegura que su mayor acto de rebeldía ha sido casarse con 40 años.

Loquillo

Su mujer Susana ha sido su mayor apoyo en momentos difíciles y asegura que, a día de hoy, ha conocido la belleza gracias a ella. "La encontré el día que la vi por primera vez", señala Loquillo.

Pocos meses antes de cumplir 40 años, Loquillo le confesó a su hijo Cayo Sanz que estaba pensando en pedirle matrimonio. "Lo hizo el día del cumple de mi madre, que siempre solemos ir a un restaurante en Donosti", nos cuenta su hijo.

Desde entonces, Susana se ha convertido en su compañera de vida incondicional, al igual que su hijo, que trabaja mano a mano con él y ha seguido sus pasos en la industria musical. ¡No te pierdas el momento en el vídeo de arriba!

