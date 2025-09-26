Un hombre pierde los dedos de la mano tras una explosión en su vivienda en Madrid

Madrid ha sido el escenario de una explosión que ha dejado en estado grave a un hombre de 58 años. El suceso ocurría la noche de este jueves, alrededor de las 22:00 horas, en el número 48 de la calle Salitre.

Al parecer la explosión se produjo cuando el afectado se encontraba manipulando un material inflamable en su vivienda, provocándole la amputación por completo de cuatro dedos de la mano izquierda. Además, ha sufrido una afectación en la visión del ojo izquierdo, lesiones en tórax y heridas en las extremidades inferiores.

Al lugar se desplazaron dispositivos del Summa 112 e inmediatamente se trasladaron al hombre al Hospital de la Paz, esto en estado crítico debido a las heridas provocadas por el accidente.

También han actuado los dispositivos de rescate, los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que se aseguraron de preparar la zona para el traslado de la víctima.

Explosión en Vallecas

Por desgracia la Comunidad de Madrid también se ha visto afectada en este mes de septiembre por un gran explosión en Vallecas. En este accidente, causado por una fuga de gas, murieron dos personas y 25 quedaron heridas. Todo esto sucedió la tarde del sábado en un bar de la localidad.

