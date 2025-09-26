Antena 3 LogoAntena3
Sisi Bon arranca la noche en La Voz con un pleno gracias a Aretha Franklin

Claudia, conocida artísticamente como Sisi Bon, fue la primera en subir al escenario con una versión impecable de ‘A Natural Woman’ que le valió el primer pleno de la noche.

Sisi Bon, talent de La Voz

Celia Gil
La segunda gala de Audiciones a ciegas comenzó con mucha fuerza gracias a Claudia, más conocida como Sisi Bon. Con 27 años y una trayectoria como cantante profesional, la artista buscaba en el concurso una oportunidad para llegar al gran público.

Antes de subirse al escenario, la talent protagonizó un momento muy especial al darle a su madre la gran sorpresa de que estaba en La Voz. Minutos después, llegó su turno y decidió defenderse con un clásico lleno de poder: ‘A Natural Woman’ de Aretha Franklin.

Su interpretación no tardó en conquistar a los coaches. Pablo López fue el primero en elogiarla: “Profesionalísima”, señaló al escuchar su voz. Acto seguido, Mika pulsó el botón, y tras él lo hicieron también Malú, Sebastián Yatra y Pablo López, completando así el primer pleno de la noche.

Los cuatro coaches no escatimaron en elogios, reconociendo la potencia, seguridad y talento de la artista. La pelea estaba servida entre los cuatro. Ahora, será Claudia quien tenga la difícil decisión de elegir con qué coach continuar su camino en el concurso, aunque las armas de cada uno podrían complicarle la elección.

¡Revive su actuación en el vídeo de arriba!

Malú y Sisi Bon
