Nayo llega a La Voz tras pasar por La Voz Francia y emociona con ‘Clown’

Nayo fue la siguiente artista en subirse al escenario de La Voz, una talent internacional que habla francés, inglés y un poco de español. Con una carrera de más de 10 años en la música, incluida una participación en La Voz Francia, llegó al escenario dispuesta a conquistar a los coaches españoles.

Para su audición eligió ‘Clown’ de Emeli Sandé, una canción con la que brilló desde el primer momento y que conquistó a Sebastián Yatra y Malú, que no dudaron en pulsar el botón.

Malú se mostró emocionada con su voz: “Qué barbaridad, qué bonita voz, cuánta pureza en tu forma de interpretar”, aunque también señaló pequeños problemas de afinación: “Lo que tú nos has mostrado en momentos muy concretos era muy especial”.

Yatra comenzó a desplegar sus argumentos para convencer a la talent, pero la coach madrileña jugó sus cartas y lo superbloqueó, impidiéndole competir por la voz de Nayo.

De esta forma, y casi sin opciones de elección, Nayo pasó directamente al equipo de Malú, protagonizando uno de los momentazos estratégicos de la noche.