Nando derrocha estilo en una actuación perfecta en La Voz: “Falta solo emoción”

La noche de Audiciones a ciegas en La Voz tuvo a Nando como gran protagonista. Este joven de Alicante, que compagina su trabajo en la cocina con su pasión por la música, llegó dispuesto a cumplir un sueño y a demostrar su versatilidad sobre el escenario.

Para su debut eligió ‘Watermelon Sugar’ de Harry Styles, con el que desplegó frescura, buen rollo y un gran nivel vocal. La puesta en escena convenció rápidamente a Mika y Sebastián Yatra, que no tardaron en pulsar sus botones para luchar por él.

Los elogios no se hicieron esperar. “Eres una de las voces más profesionales que hemos escuchado en las últimas Audiciones”, señaló Mika. Yatra, por su parte, destacó la personalidad de su voz: “Tienes una voz muy especial y un color muy propio”. Mika también quiso matizar: “Falta solo la emoción”, lo que caló hondo en Nando.

Viendo la conexión que se estaba generando, Sebastián Yatra no dudó en activar el superbloqueo contra Mika, asegurándose así de sumar a Nando a su equipo. La cara del talent lo dijo todo: sorpresa, emoción y la certeza de que comenzaba su camino en La Voz 2025 junto al coach colombiano.