Rosa, cada vez más fuerte en El Rosco: su jugada final manda a Manu a la Silla Azul

Rosa se siente cada tarde más fuerte en El Rosco de Pasapalabra, olvidada ya la complicada racha que prosiguió a su bicentenario. La coruñesa, por segundo programa consecutivo, se ha quedado muy cerca del bote, a sólo dos letras, en un ajustadísimo duelo contra Manu. Teniendo en cuenta también su reciente 24, además del altísimo nivel que está mostrando el concursante madrileño, podría saltar la sorpresa en cualquier momento.

Este Rosco ha demostrado precisamente por qué son una pareja ya histórica en Pasapalabra. Rosa lo ha comenzado, por sólo un segundo de diferencia sobre Manu, y ha arrasado en la primera vuelta. Esta vez los ritmos han sido muy diferentes en uno y otro atril y se han visto grandes ventajas de la coruñesa: con 14-3 y, más adelante, con 19-7.

Después, con Rosa pensando bien sus letras pendientes, ha sido inevitable que Manu se acercara en el marcador. Con empate a 21, el madrileño ha tomado la iniciativa y ha arriesgado con una pregunta más. Ha acertado y se ha plantado.

Era un buen listón pero Rosa, en su última jugada, le ha superado y ha probado su suerte con el bote. “¡Cómo está el duelo!”, ha comentado Roberto Leal. ¡No te lo pierdas en el vídeo!