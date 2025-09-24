Mika pone a prueba su ingenio en el ahorcado de La Voz: ¿Será capaz de adivinar el nombre real de Malú?

Mika sigue demostrando que es uno de los coaches más divertidos de La Voz. Tras las cámaras del programa le hemos propuesto un reto al artista internacional: ¿Se atreve a jugar al ahorcado?

El coach ha tenido que adivinar palabras relacionadas con sus compañeros y con el concurso musical. Entre ellas, apareció el nombre real de su compañera y amiga Malú, lo que provocó risas y complicidad en un momento lleno de buen rollo. ¿Sabía Mika el nombre completo de su compañera?

'El Patio' una canción de su amigo Pablo López, también ha sido unas de las canciones protagonistas del juego.

Este divertido reto es una muestra más de la frescura y naturalidad que Mika ha traído al programa, convirtiéndose en una auténtica caja de sorpresas para el público y sus compañeros de sillón rojo. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!