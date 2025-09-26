Dakota Johnson arriesga y gana con este vestido transparente sin sujetador con el que vuelve a incendiar la alfombra roja

Dakota Johnson se ha consolidado como una de las mujeres más carismáticas de Hollywood no solo por su talento en la pantalla grande, sino también por la naturalidad y confianza que desprende fuera de ella con una elegancia magnética.

Prueba de ello ha vuelto a ser su paso por otra alfombra roja donde, una vez más, deslumbró con una elección de vestuario arriesgada y sofisticada.

La actriz, quien se está preparando para dirigir su primera película, acudió al Festival de Cine de Zúrich 2025 luciendo un vestido de encaje transparente sin sujetador en tono azul índigo.

El diseño, que incorporaba un cuerpo tipo "mock turtleneck" (cuello tortuga) en encaje y una falda volumétrica de tul en corte de gala, fue acompañado por dos grandes anillos engastados como únicos complementos visibles.

El encaje era lo bastante grueso como para mostrar parte de su piel al desnudo sin que dejase de ser sofisticado y sobrio.

La elección del vestido en Zúrich viene poco después de su presencia en la gala de la Fundación Kering en Nueva York, donde también lució un diseño de encaje totalmente transparente con un conjunto lencero debajo.

Dakota Johnson en la Fundación Kering en Nueva York | Reuters

Está claro que las cámaras captan lo que se proyecta y Johnson se siente segura llevando este tipo de atuendo, según lo que ella mismo dijo a Vogue en el Festival de Cannes de este 2025:

"Creo que lo que me hace elegir un vestido para una alfombra es que tengo que sentirme bien con él", dijo la actriz de Materialistas con naturalidad.

Durante su participación en el festival, la actriz de 35 años ha sido galardonada con el premio Golden Eye por trayectoria artística.