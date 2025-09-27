Antena 3 LogoAntena3
En la próxima noche de Audiciones a ciegas de La Voz: nervios, bailes y nuevas rivalidades

Sebastián Yatra, Malú, Mika y Pablo López recibirán en el escenario a nuevas grandes voces y harán lo que sea para conseguirlas.

Pablo López

Patri Bea
Las Audiciones a ciegas de La Voz nos están permitiendo conocer a grandes talentos que tienen la ilusión de triunfar en el mundo de la música. Poco a poco, los coaches van llenando sus equipos, pero todavía quedan muchas plazas.

En el próximo programa, veremos cómo Eva González tendrá que tranquilizar a un talent al que la presión le pasará factura antes de subirse a audicionar. ¿Será capaz de superar sus nervios y conquistar a los coaches?

Malú, Mika, Sebastián Yatra y Pablo López volverán a sacar a los poetas que llevan dentro para convencer a los nuevos talents de que se vayan a su equipo. Parece que los nuevos están tomando la delantera a los veteranos.

Emoción, nervios, diversión y mucho baile y canto es lo que nos espera en las próximas Audiciones a ciegas de La Voz. ¡No te las pierdas, el viernes a partir de las 22:00h en Antena 3!

La Voz

La Voz triunfa en su estreno como líder indiscutible y lo más visto del viernes con 15,3% de audiencia

