En la próxima noche de Audiciones a ciegas de La Voz: nervios, bailes y nuevas rivalidades

Las Audiciones a ciegas de La Voz nos están permitiendo conocer a grandes talentos que tienen la ilusión de triunfar en el mundo de la música. Poco a poco, los coaches van llenando sus equipos, pero todavía quedan muchas plazas.

En el próximo programa, veremos cómo Eva González tendrá que tranquilizar a un talent al que la presión le pasará factura antes de subirse a audicionar. ¿Será capaz de superar sus nervios y conquistar a los coaches?

Malú, Mika, Sebastián Yatra y Pablo López volverán a sacar a los poetas que llevan dentro para convencer a los nuevos talents de que se vayan a su equipo. Parece que los nuevos están tomando la delantera a los veteranos.

Emoción, nervios, diversión y mucho baile y canto es lo que nos espera en las próximas Audiciones a ciegas de La Voz. ¡No te las pierdas, el viernes a partir de las 22:00h en Antena 3!