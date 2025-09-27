¡Tensión hasta el final! Malú bloquea a Mika en el último segundo para quedarse con Libertad

El escenario de La Voz se convirtió en el lugar de la segunda oportunidad para Libertad, una artista que lleva toda su vida dedicándose a la música y que confesó haberse presentado a los castings para probar suerte.

Para su actuación eligió ‘Roxanne’ de The Police, un tema exigente con el que desplegó fuerza, actitud y entrega. Desde el primer momento, los coaches no pararon de comentar lo bien que sonaba, pero ninguno se atrevía a pulsar el botón.

La tensión se mantuvo hasta el final, cuando Malú pulsó el botón en el último segundo y además bloqueó a Mika, impidiendo que pudiera competir por la voz de Libertad.

La madrileña celebró con entusiasmo tenerla en su equipo: “Sé perfectamente dónde puedes impactar, me encanta que estés en mi equipo”. Con esas palabras, Libertad comenzó su nueva etapa en La Voz de la mano de Malú. ¡Así ha sido su actuación!