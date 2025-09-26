VIDEO | Un oso ataca a varias personas y un niño salva su vida por hacerse el muerto

Ataque mortal de un oso en Rusia. El animal atacó a varias personas e intentó subir al vehículo cuando vio a un hombre entrar al coche. El oso era salvaje y estaba muy agresivo cuando atacó a otras dos personas: una mujer y un niño.

La mujer terminó falleciendo tras el ataque del animal, pero el niño no. El menor de 12 años solo tuvo heridas leves. Salvó su vida porque se hizo el muerto cuando el animal se le acercaba.

Finalmente, el oso fue abatido por las autoridades y aseguran que se han producido más avistamientos de osos.

