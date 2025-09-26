Desde Buenos Aires a La Voz: Juampi conquista con un tema de Pablo Alborán

Desde Buenos Aires, Juampi llega a La Voz dispuesto a demostrar su gran pasión por la música. Este talent lleva apostando toda su vida por la música.

Juampi se ha subido al escenario para cantar ‘Solamente tú’ de Pablo Alborán. Mika y Sebastián Yatra giraron sus sillas, al que igual que Pablo López, que se quedó con las ganas porque estaba bloqueado.

“Estoy harto ya”, señalaba el coach malagueño tras su actuación. Mika y Yatra comenzaban sus discursos para hacerse con su voz: “Me encanta el tono, pero me fuiste sorprendiendo con el rango”, señalaba el coach colombiano.

Por su parte Mika destacaba el enorme talento que hay en La Voz España. El talent se fue directo al equipo de Sebastián Yatra.