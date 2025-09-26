Antena 3 LogoAntena3
Desde Buenos Aires a La Voz: Juampi conquista con un tema de Pablo Alborán

Su interpretación de ‘Solamente tú’ de Pablo Alborán conquistó a Mika y Sebastián Yatra, mientras que Pablo López se quedó con las ganas por culpa de un bloqueo.

Juampi, talent de La Voz

Celia Gil
Desde Buenos Aires, Juampi llega a La Voz dispuesto a demostrar su gran pasión por la música. Este talent lleva apostando toda su vida por la música.

Juampi se ha subido al escenario para cantar ‘Solamente tú’ de Pablo Alborán. Mika y Sebastián Yatra giraron sus sillas, al que igual que Pablo López, que se quedó con las ganas porque estaba bloqueado.

“Estoy harto ya”, señalaba el coach malagueño tras su actuación. Mika y Yatra comenzaban sus discursos para hacerse con su voz: “Me encanta el tono, pero me fuiste sorprendiendo con el rango”, señalaba el coach colombiano.

Por su parte Mika destacaba el enorme talento que hay en La Voz España. El talent se fue directo al equipo de Sebastián Yatra.

La Voz triunfa en su estreno como líder indiscutible y lo más visto del viernes con 15,3% de audiencia

