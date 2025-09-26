Publicidad
La Voz
Pablo López se queda sin palabras tras escuchar a un concursante interpretar uno de sus temas en La Voz
Un joven sevillano sorprende en las Audiciones a ciegas al interpretar Te espero aquí, uno de los temas más personales de Pablo López. La reacción del coach no pasa desapercibida.
La nueva gala de Audiciones a ciegas trae una actuación llena de emoción. Javier Barrera, un joven de Sevilla, llega al escenario de La Voz decidido a cumplir un gran sueño.
El talent apuesta por interpretar Te espero aquí, tema de Pablo López, y logra conmover desde los primeros acordes. La reacción del coach malagueño y la expectación del resto de coaches marcan el momento.