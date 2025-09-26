Antena 3 LogoAntena3
Sebastián Yatra le pide a este talent cantar juntos ‘Un año’: ¡así suenan sus voces!

El coach ha protagonizado un momento único al subirse al escenario con Juampi para cantar este tema tan especial.

Juampi y Sebastían Yatra

Celia Gil
Publicado:

La noche de Audiciones a ciegas en La Voz vivió uno de sus momentos más especiales con Juampi, un talent nacido en Buenos Aires y apasionado por la música. Sobre el escenario, interpretó con mucha emoción ‘Solamente tú’ de Pablo Alborán, una actuación con la que consiguió enamorar a Mika y Sebastián Yatra, mientras que Pablo López se quedó con las ganas de girarse por culpa de un bloqueo.

Tras escuchar las valoraciones, Juampi eligió unirse al equipo de Sebastián Yatra. Fue entonces cuando el coach colombiano quiso regalarle un momento inolvidable: “Me gustaría cantar contigo algo”, le propuso.

Con guitarra en mano, Yatra y Juampi subieron juntos al escenario para interpretar ‘Un año’, creando un dúo cargado de complicidad, emoción y música. El público y los coaches celebraron este instante como uno de los más mágicos de la noche, confirmando que Juampi inicia su camino en La Voz de la manera más especial posible.

¡Así ha sido este momentazo de La Voz!

Talent de La Voz

Los talents de las primeras Audiciones se enfrentan al reto exprés: cantar, improvisar y sorprender en solo un minuto

