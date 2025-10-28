Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 22:50 horas

Llegan los asesores y solo quedarán siete talents por equipo: este viernes, La Gran Batalla de La Voz

Los coaches contarán con la ayuda de los asesores en una de las noches más exigentes de la temporada.

Llegan los asesores y solo quedarán siete talents por equipo: este viernes, La Gran Batalla de La Voz

Publicidad

antena3.com
Publicado:

Actualmente, cada coach tiene 14 talents en su equipo. Sin embargo, tras La Gran Batalla de este viernes, solo la mitad de ellos seguirá adelante en una de las noches más emocionantes que ofrece La Voz.

Mika, Malú, Pablo López y SebastiánYatra no estarán solos. Carla Morrison, Joaquina, Chiara Oliver, y María Becerra llegarán como asesoras para ayudar a los artistas a decidir lo mejor para su equipo.

No te pierdas este viernes La Gran Batalla de La Voz, lo más visto de cada viernes... ¡Te esperamos!

"Que me dé esos ánimos me llena mucho": los mensajes de apoyo más emotivos que han recibido los talents

"Que me dé esos ánimos me llena mucho": los mensajes de apoyo más emotivos que han recibido los talents

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Llegan los asesores y solo quedarán siete talents por equipo: este viernes, La Gran Batalla de La Voz

Llegan los asesores y solo quedarán siete talents por equipo: este viernes, La Gran Batalla de La Voz

Desnudos IA

El nuevo delito de moda: difundir imágenes íntimas de menores generadas con Inteligencia Artificial

Ingeniero de Caminos, sobre otra DANA

Un ingeniero de caminos alerta del riesgo a que se repita la tragedia de la DANA: las medidas anunciadas y no aplicadas

Amelia Bono
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de Amelia Bono, la hija mayor de José Bono

“¿Puerta grande o enfermería?” Jorge Fernández bromea sobre la jugada de Rubén
Mejores momentos | 28 de octubre

“¿Puerta grande o enfermería?” Jorge Fernández bromea sobre la jugada de Rubén

Luis Ignacio Irigoyen, Impuesto Donaciones
Impuestos

¿Sabes dónde paga más impuestos un padre por donarle dinero a su hijo?: "Hasta mil veces más"

La máxima que asegura que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, como dice la Constitución, se pone en duda al abordar la inmensa diferencia de impuestos que existe en algunos casos. No son pocos.

Jorge Fernández, indignado por perder el turno con 1.900 euros: “¡Pero Rubén, por Dios!”
Mejores momentos | 28 de octubre

Jorge Fernández, indignado por perder el turno con 1.900 euros: “¡Pero Rubén, por Dios!”

Al presentador no le ha dado ni tiempo a avisar a Rubén antes de que volviese a tirar de La ruleta.

Dani Alves el predicador.

La promesa de Dani Alves en la cárcel que le ha convertido en predicador cristiano: "Al tercer día ya estaba pidiendo una biblia"

El producto del súper que le encanta a Jorge Fernández: “Me parece un regalazo”

El producto del súper que le encanta a Jorge Fernández: “Me parece un regalazo”

Karlos Arguiñano: bacalao fresco con espinacas, una receta sencilla que alimenta por dentro y por fuera

Karlos Arguiñano: bacalao fresco con espinacas, una receta sencilla que alimenta por dentro y por fuera

Publicidad