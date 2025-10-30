Antena 3 LogoAntena3
María Becerra se une a Sebastián Yatra como asesora de su equipo en La Voz

La argentina llega al plató de La Voz como consejera de Sebastián Yatra. Su éxito y popularidad en la música harán que suba el nivel del equipo del colombiano.

María Becerra se une a Sebastián Yatra como asesora de su equipo en La Voz

Julio Gil López
Publicado:

María Becerra llega como asesora a La Voz y acompañará a Sebastián Yatra y su equipo. La estrella argentina aportará su experiencia y conocimientos como cantante, formando una dupla muy potente.

El estilo musical de ambos es bastante similar, acostumbrados a poner a bailar a todo el mundo con sus canciones sobre el amor, el coach y la nueva asesora harán todo lo posible para que su equipo alcance su mejor versión.

La artista argentina, con apenas 25 años, es una de las referentes en el panorama musical, llegando a millones de personas y con giras multitudinarias que llenan estadios. Su éxito se refleja por los 18 millones de oyentes que tiene en Spotify, fruto del gran carisma de la artista.

María Becerra viene para guiar y compartir su desparpajo y esencia a los miembros del equipo. De cara a las Batallas, la argentina será una compañera de lujo para Yatra.

Sebastián Yatra cuenta con un grupo bastante completo que ha ido moldeando con voces muy distintas durante las Audiciones a ciegas. El equipo está repleto de energía y mucho talento y se postula para ser uno de los favoritos. ¡No te lo pierdas!

Sebastián Yatra reivindica el flamenco en La Voz: “Es la única emoción que no se puede fabricar”

María Becerra se une a Sebastián Yatra como asesora de su equipo en La Voz

María Becerra se une a Sebastián Yatra como asesora de su equipo en La Voz

