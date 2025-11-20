Antena 3 LogoAntena3
Avance exclusivo: la fuerza y los graves de esta talent sorprenderán a los coaches en el Asalto Final de La Voz

Kimy, del equipo de Sebastián Yatra se enfrentará a Sheila, del equipo Mika en una batalla que promete ser la más emocionante de la noche. ¡Mañana a las 22.00 horas en Antena 3!

Sebastián Yatra

Celia Gil
Publicado:

La tensión vuelve mañana al escenario de La Voz. El Asalto Final llega con duelos que prometen hacer historia, y una de las batallas más esperadas tiene nombre propio: Kimy, del equipo de Sebastián Yatra, se prepara para dejarlo todo sobre el escenario con una actuación que promete ser inolvidable.

¿Será capaz de emocionar al público con su versión de ‘Human’? ¿Cómo reaccionará Mika al ver a su talent rival, Sheila, frente a una de las voces más potentes de la edición? Lo que está claro es que el coach colombiano tiene plena confianza en ella:

Sheila es una de las grandes apuestas Mika. La talent logró un pleno en sus Audiciones a ciegas; mientras que Yatra siempre ha apostado fuerte por Kimy aunque fue el único que se giró durante su Audición.

Solo una de ellas conseguirá una plaza para los Directo de La Voz la próxima semana. Dos artistas, un escenario y una batalla que promete ser una de las más intensas del Asalto Final.

¿Quién conseguirá conquistar al público? La respuesta, este viernes a las 22:00 horas en La Voz... ¡No te lo puedes perder!

Yatra y Becerra

Emoción, talento y robos inesperados: así ha sido la primera noche de Asaltos de La Voz

